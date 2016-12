Sărbătorile de iarnă - stres sau bucurie?

În fiecare an, așteptăm cu nerăbdare venirea Crăciunului, iar atunci când se întâmplă, trăim un sentiment de melancolie, că a mai trecut un an, fără însă să conștientizăm că, orice am face, timpul nu se oprește în loc. În același timp, ne pregătim de un nou an cu multe proiecte, cu obiective pe care ni le propunem să le îndeplinim și cu speranța că totul va fi mai bine.Sărbătorile de iarnă sunt evenimente ce presupun îndeplinirea unor sarcini speciale și deosebite din partea noastră. Astfel, mulți dintre noi se gândesc și-și doresc să găsească cadoul perfect pentru persoana iubită din viața lui, să pregătească cea mai frumoasă masă, încărcată cu preparate speciale, să fie gazda perfectă pentru toți ce pășesc pragul casei sau să fie invitatul plăcut și mulțumit pentru a-i oferi satisfacție gazdei. Când expectațiile sunt prea mari, atunci ne putem simți puțin frustrați și ușor panicați, ceea ce duce inva-riabil la un sentiment de dezamă-gire.Și atunci apare confuzia: sunt sărbătorile de iarnă prilej de bucurie și înțelegere sau doar un factor emoțional încărcat de multă tensiune și stres social, familial, financiar?„Stresul apare atunci când solicitările din mediul nostru exced sau depășesc capacitățile noastre și în special atunci când abilitățile și resursele noastre nu sunt la același nivel cu solicitările. De cele mai multe ori, așteptările noastre la evenimente speciale sunt bazate pe modalitatea noastră de a gândi sau a spera despre cum anume o să se desfășoare acel eveniment. Și, atunci când lucrurile nu se întâmplă conform gândirii sau așteptărilor noastre, apare dezamăgirea”, explică psihoterapeutul Cristina Gemănaru.Împărtășește totul cu ceilalți!Așteptăm aproape tot anul aceste sărbători, iar atunci când suntem în fața lor, avem reacții nu tocmai pozitive. Însă poate că reprezintă cel mai potrivit moment de bucurie, de pace și înțelegere, de dragoste și afecțiune. Depinde doar de fiecare dintre noi să percepem și să simțim toate acestea.Pentru că nu putem controla totul și pentru că întotdeauna trebuie să rămânem realiști, ne putem raporta la familie și la lucrurile bune din viața fiecăruia dintre noi. Astfel, putem începe gândindu-ne foarte bine la așteptările noastre pentru sărbători. Ale cui sunt? Sunt într-adevăr ale noastre, corespund standardului nostru de viață sau nu? Odată ce ne acceptăm și învățăm să ne bucurăm de lucrurile cu adevărat importante, învățăm să ne focalizăm atenția pe împlinirea lor.„Cred că cel mai important este să ne bucurăm de aceste momente și să împărtășim cu familia așteptările și gândurile noastre, pentru că ei nu sunt simpli «executanți» ai lucrurilor pe care ni le dorim, ci sunt oamenii pe care îi iubim și de la care primim afecțiune necondiționat, în orice moment al anului. Eu am o premisă care funcționează dacă oamenii cred în ea: găsește timp pentru tine și, cel mai important, pentru familia ta, relaxarea vine doar din noi, trebuie doar să-i permitem să bată la ușa sufletului nostru sau, mai bine, la ușa conștien-tului nostru încărcat cu atâtea sarcini zilnice, cu stres și griji.Moș Crăciun există și orice copil trebuie să știe acest lucru. Dar poate că și mai important de atât, orice adult. Pentru că spiritul Crăciunului este veșnic și nu dispare odată cu vârsta”, ne transmite psihoterapeutul.