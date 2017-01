Sărăcia le împinge să-şi abandoneze pruncii în spital

Sărăcia le împinge să-și abandoneze pruncii în spital

În maternitatea Spitalului Județean Constanța sunt abandonați, lună de lună, patru nou-născuți. Ar fi mai mulți, spun asistentele sociale, dar unele mame sunt convinse că micuților le va fi mai bine alături de ele și că vor primi ajutor pentru a-i crește. Din păcate, însă, numărul copiiilor lăsați în spital este în creștere. Georgeta Solomon este asistentă socială în cadrul Spitalului Județean. Este datoria ei să se îngrijească de copiii abandonați aici. Să le găsească mămicile, care de obicei fug din spital imediat după naștere, să discute cu poliția și autoritățile locale pentru ca micuții să aibă o identitate. În ultimul an, numărul mămicilor care își părăsesc nou-născuții a fost în creștere. „Lunar, sunt aproximativ 20 de mame cu risc de abandon: mame cu probleme financiare, minore, cu copii nedoriți. În multe cazuri reușim să discutăm cu ele, cu familia și acceptă copiii. Sunt însă în jur de patru copilași care sunt abandonați”, ne-a spus Georgeta Solomon. Principalele cauze ale abandonului sunt lipsa de educație a mamelor și sărăcia. Pentru unele mămici a devenit deja o obișnuință. „Avem o mămică la al patrulea abandon. Primii trei copii sunt în plasament, iar acum l-a născut pe al patrulea, pe care de asemenea l-a abandonat. Ea stă undeva la o fermă, spune că nu are posibilități să-i crească”, a completat asistenta socială. „Îl las până merge pe picioare” Sunt numeroase și situațiile când cadrele medicale sunt transformate în „bone”. Părinții, lipsiți de posibilități financiare, îi aduc la spital sub pretextul unor probleme de sănătate și îi lasă cu săptămânile sau lunile. „Nu vor să-i ia acasă, spun că nu au cu ce să-i crească. Ba chiar au fost cazuri când ne-au spus de la obraz: «Îl las până merge pe picioare». Noi îl ducem acasă, reintegrăm copilul în familie, dar după câteva zile este înapoi”, ne-a mai spus femeia. Acești copii sunt numiți „polispitalizați” și, din păcate, numărul lor este de asemenea în creștere. În parte, după cum spune și angajata spitalului, pentru că părinții nu mai primesc ajutoare de la primăriile din județ. „Se așteaptă unii dintre ei să primească tot felul de ajutoare, alimente sau haine măcar, iar dacă nu primesc, își lasă copiii în spital”, a mai spus femeia. Salon separat pentru micuții abandonați Copilașii abandonați ar trebui preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), pentru a fi repartizați într-un centru de plasament sau la un asistent maternal. Ei ajung însă să petreacă luni bune într-un pat de spital, pentru simplul motiv că nu au certificate de naștere, nu au o identitate. „Copiii sunt sănătoși, nu este niciun motiv pentru a fi ținuți într-un spital. Dar nici Protecția Copilului nu poate să-i preia, pentru că nu au acte. Așa că rămân la noi și câteva luni, până sunt îndeplinite procedurile și au certificate de naștere”, a explicat dr. Dan Căpățână, managerul unității. Conducerea spitalului a încheiat un protocol de colaborare cu DGASPC, astfel că micuții vor fi cazați într-un salon separat, cu zece paturi, iar fondurile pentru îngrijirea lor (pentru hrană și îmbrăcăminte) vor fi asigurate de Consiliul Județean Constanța. În prezent, în Spitalul Constanța sunt trei copii abandonați și patru „polispitalizați”. La începutul săptămânii, erau 12, dar, între timp, o parte au fost preluați de Protecția Copilului, iar doi au fost trimiși la Vaslui și Iași, de unde erau mămicile.