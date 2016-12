Săptămâna europeană a urologiei

Miercuri, 19 Septembrie 2012

Anual, milioane de bărbați din întreaga lume mor din cauza cancerului de prostată, iar unul din șase bărbați primește un astfel de diagnostic, conform Cancer Research Uk.Combaterea acestui fenomen este susținută în România de Asociația Română de Urologie, care desfășoară, în perioada 17-22 septembrie, săptămâna euro-peană a Urologiei, în parteneriat cu GlaxoSmithCline, RO Club Maraton și centrul de nutriție Superfit, printr-o campanie de informare și educare a populației despre afecțiunile prostatei, cât și despre necesitatea controlului medical pentru diagnosticare și tratament.Pentru a atrage atenția asupra efectelor negative ale adeno-mului de prostată în viața bărbaților de peste 55 de ani, Asociația Română de Urologie dezvoltă această idee și printr-o activitate în aer liber. Astfel, pe 19 septembrie, o echipă de promoteri va împărți pliante cu invitații la Crosul Seniorilor, în pas cu viața activă, eveniment care va lua startul pe 20 septembrie în parcul IOR din Capitală. Turul se va face în jurul parcului, iar distanța parcursă va fi de 3,14 km. Pentru câștigători, organizatorii sunt pregătiți cu premii constând în articole de uz casnic, dar și cu o tombolă la care vor fi înscriși automat. În plus, toți participanții vor avea parte de o consultație gratuită asigurată de medicii urologi prezenți la eveniment.În fiecare an, în luna septembrie, au loc programe de informare cu privire la cancerul de prostată și efectele acestuia, organizate de European Association of Urology, ce reunește specialiști din domeniu.Andreea Năstase