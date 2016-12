Sanitas ameninţă cu noi proteste! Ce răspunde conducerea Spitalului Judeţean Constanţa

Sanitas amenință cu noi proteste! Ce răspunde conducerea Spitalului Județean Constanța

Federatia Sanitas va declanșa noi proteste dacă Guvernul nu va decide, în perioada imediat următoare, acordarea unei creșteri salariale de minimum 10% din salariul de bază tuturor lucrătorilor din sănătate, începând cu 1 septembrie 2015.„Atragem atenția că, dacă în perioada imediat următoare nu vor fi găsite soluții la problemele semnalate în mod repetat de Federația Sanitas, iar negocierile cu privire la creșterile salariale vor eșua, Consiliul Național a hotărât să declanșeze un amplu program de acțiuni sindicale revendicative”, potrivit unui comunicat al sindicaliștilor.În ceea ce privește acțiunile de protest de la Constanța și nemulțumirile cadrelor medicale din Spitalul Județean Constanța, managerul instituției, Dănuț Căpățână, a făcut următoarele precizări: „o parte din contract a fost negociat, dar nu am ajuns la partea cu banii, ci am ajuns la partea administrativă. În cadrul spitalului avem două categorii de angajați: angajați care primesc banii prin noi, de la Ministerul Sănătății și aceștia sunt angajații UPU și medicii rezidenți, ce au contract de muncă, dar finanțarea și toate drepturile salariale le vin de la MS, și ministerul le dă tichete de masă, ceea ce creează o discriminare. Ceilalți sunt angajații spitalului și vor fi, dacă ne vom înțelege cu sindicatele, sub un alt contract de muncă. De aici apar cele două diferențe. În ceea ce privește tichetele, propunerea noastră va fi de a negocia semestrial, în funcție de bugetul pe care îl vom avea”.