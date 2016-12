Sanatoriile din Mangalia şi Techirghiol vor ajunge într-o categorie fruntaşă

Până la sfârșitul lui 2011

Sanatoriile din Mangalia și Techirghiol vor ajunge într-o categorie fruntașă

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța a făcut cunoscută, ieri, și clasificarea sanatoriilor din județul nostru. Deși atât conducerea direcției, cât și reprezentanții celor două sanatorii au propus clasificarea în categoria II M, Ministerul Sănătății a ajuns la altă concluzie. Astfel, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Medicală Mangalia și Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol au fost clasate la categoria V. Principalele neajunsuri imputate unităților sunt lipsa activității didactice și de cercetare (pentru Sanatoriul Mangalia) și a liniilor de gardă pentru specialitățile paraclinice (la Sanatoriul Techirghiol). Decizia ministerului îi nemulțumește pe reprezentanții celor două unități, care au susținut că vor intensifica eforturile pentru a schimba părerea ministerului. „Nu cred că această clasificarea ne defavorizează. La Sanatoriul Techirghiol, se tratează 2% din populația României. Dar până la 31 decembrie vom trece, cu siguranță, în categoria II M. Avem deja 90% din aprobările necesare”, a afirmat Vasilică Rusu, managerul unității din Techirghiol, care a adăugat că a primit deja aprobarea Universității „Ovidius“ pentru realizarea unei secții clinice medicale. La rândul său, dr. Laura Maria Condur, managerul sanatoriului din Mangalia, a subliniat: „Nu sunt mulțumită, pentru că aspiram undeva la II M, dar această clasificare ne ambiționează, pentru că avem un plan de conformare pe care am început deja să-l realizăm. Este vorba de două linii de gardă, la radiologie și laborator. Ne lipsește un nucleu de cercetare și activitate didactică, care trebuia înființat mai demult și asupra necesității căruia eu am insistat de la începutul mandatului meu. Partea cu cercetarea științifică am rezolvat-o, avem aprobarea Universității «Ovidius», vor veni studenți în practică, avem și un parteneriat cu Institutul Național de Balneologie pentru realizarea unor studii clinice. Urmează să încercăm să dezvoltăm secția clinică până la sfârșitul anului”, a afirmat medicul.