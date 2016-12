Sănătatea, şubrezită de pierderea de kilograme pe termen lung

Sănătatea, șubrezită de pierderea de kilograme pe termen lung

14 Septembrie 2010

Pierderea în greutate pe termen lung poate provoca apariția unor boli precum diabet, hipertensiune și artrită reumatoidă, potrivit unui studiu al cercetătorilor sud-coreeni, publicat în International Journal of Obesity. Pierderea în greutate pe termen lung poate contribui la eliberarea în fluxul sangvin a unor compuși poluanți industriali, care de obicei sunt stocați în țesuturile adipoase. În momentul în care grăsimile se descompun, în urma procesului de slăbire, acești compuși ajung în fluxul sangvin, spune coordonatorul acestui studiu, Duk-Hee Lee, de la Kyungpook National University din Daegu, Coreea de Sud. „Trăim sub influența puternicei dogme că pierderea în greutate este benefică întotdeauna, iar creșterea în greutate este dăunătoare. Însă credem că nivelul ridicat de substanțe poluante din fluxul sangvin poate afecta sănătatea umană în diverse moduri”’, a spus Duk-Hee Lee. Lee și o echipă internațională de cercetători au studiat 1.099 de voluntari din SUA și concentrațiile a șapte compuși din sângele lor. Ei au luat în considerare și factori precum vârsta, sexul și rasa. „Odată eliberați în sânge, acești compuși ajung la organele vitale”, au spus cercetătorii. Persoanele care au pierdut cel mai mult în greutate pe parcursul a zece ani aveau cel mai înalt nivel de substanțe poluante în sânge - poluanți organici persistenți, comparativ cu cei care au luat în greutate sau și-au menținut greutatea. Aceste substanțe pot provoca apariția diabetului de tipul II, a hipertensiunii arteriale, a bolii coronariene ischemice, a artritei reumatoide etc.