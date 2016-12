„Sănătatea” are o nouă instituţie

„Sănătatea” are o nouă instituție

În cadrul Ministerului Sanatatii a fost infiintara, printr-o Hotarare de Guvern, Agentia Nationala de Programe de Sanatate (ANPS), care functioneaza la nivel de directie generala. ANPS are urmatoare atributii: elaboreaza si propune spre aprobare programele nationale de sanatate, in concordanta cu Strategia nationala de sanatate, elaboreaza si propune spre aprobare actele normative care reglementeaza derularea programelor nationale de sanatate, fundamenteaza necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor nationale de sanatate, propune spre aprobare transferul din bugetul Ministerului Sanatatii in bugetul FNUASS a fondurilor necesare derularii programelor nationale de sanatate, realizeaza coordonarea, evaluarea si controlul derularii programelor nationale de sanatate și propune masuri pentru imbunatatirea derularii programelor nationale de sanatate.