Sănătatea femeilor, o nouă temă abordată de specialişti

Sănătatea femeilor, o nouă temă abordată de specialiști

În data de 28 noiembrie 2013 are loc Conferinta Internationala “Woman’s Health – Sanatatea Femeii”, eveniment organizat de Revista Politici de Sanatate sub auspiciile Comisiei pentru Sanatate Publica din Senatul Romaniei. Conferinta Internationala “Woman’s Health – Sanatatea Femeii” abordeaza pentru prima data in tara noastra conceptual de “Gender Medicine”, care are in vedere abordarea sanatatii femeilor si a barbatilor separat.“Gender Medicine” presupune si constientizarea diferentelor semnificative dintre femei si barbati si din perspectiva impactului mediului, al conditiilor sociale si economice asupra celor doua genuri.Tematica principala a conferintei surprinde felul in care boli precum diabetul, afectiunile cardiovasculare, cancerul, bolile autoimune si bolile cu transmitere sexuala se pot manifesta variabil in functie de gen.