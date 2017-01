Sănătate din fructe de sezon

09 Septembrie 2009

Bogate în antioxidanți, vitamina C, potasiu, fibre și alte substanțe necesare unei bune funcționări a organismului, fructele previn numeroase boli: de la răceli banale și insomnii, până la boli de inimă, diabet, cancer sau astm bronșic. Supranumiți și „vedeta” toamnei, strugurii reduc riscul apariției afecțiunilor cardiovasculare, au efect antiinflamator, diminuează nivelul tensiunii arteriale și al colesterolului „rău”, întârzie îmbătrânirea celulară. Pe de altă parte, sâmburii de struguri, care conțin un ulei special, întăresc pereții vaselor de sânge, fiind folosiți în reducerea riscului formării cheagurilor de sânge, în terapia insuficienței venoase și a edemelor ce apar după o intervenție chirurgicală. Cele mai multe beneficii asupra sănătății sunt atribuite strugurilor roșii, care conțin un pigment, prezent în coajă și semințe, al cărui nivel este de 100 de ori mai ridicat decât cel existent în pulpa fructului. Strugurii sunt bogați și în acid elagic, un flavonoid ce luptă împotriva cancerului. Aceeași proprietate o are și resveratrolul, o substanță existentă în special în vinul roșu, ce are rol antitumoral, antiinflamator și antialergic. Fructe specifice acestui sezon, gutuile au un conținut ridicat în vitamina A, fier, fibre și pectină. 100 grame de gutui furnizează organismului 50 de calorii, 14 grame de carbohidrați și doze semnificative de vitamina C și calciu. Datorită pectinei, gutuile sunt indicate în afecțiunile gastro-intestinale și ale căilor respiratorii. Perele sunt recunoscute pentru proprietatea de a întări sistemul imunitar datorită antioxidanților conținuți, pentru sursa excelentă de vitamine (B1, B2, E și C), acid folic, betacaroten și fibre (solubile în apă). Chiar dacă sunt dulci, perele nu determină o creștere bruscă a glicemiei, fapt pentru care pot fi recomandate și persoanelor cu diabet. Nucile sunt o sursă excelentă de proteine, fibre și antioxidanți precum vitamina E și seleniu. Un consum regulat de nuci reduce valorile colesterolului, ne ține departe de diabet și de apariția litiazei biliare. Mai mult, s-a dovedit că nucile previn apariția cancerului și a bolilor de inimă la femei, dar și riscul de moarte subită prin infarct, la bărbați.