Saloane noi pentru bolnavii de TBC din Constanţa

Saloane noi pentru bolnavii de TBC din Constanța

Mansarda Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, situat în cartierul Palazu Mare, a intrat anul trecut în reabilitare. Spitalul a câștigat proiectul „Împreună pentru fiecare”, finanțat de Rompetrol, obținând astfel fondurile necesare înființării unui centru de reabilitare pneumologică.Din păcate, banii obținuți au ajuns doar pentru a realiza accesul în interiorul mansardei și de reamenajarea spațiului. Conducerea instituției medicale susține că a făcut eforturi mari pentru ca anul acesta să poată continua lucrările, mai ales că adresabilitatea pacienților a crescut simțitor.„Mansarda are un potențial uriaș, iar noi ne dorim, în afară de medicamente și materiale sanitare, să le putem oferi pacienților și condiții hoteliere mai bune.Banii pentru reamenajare provin din fonduri proprii și ne dorim să amenajăm la mansardă cel puțin 6-8 cabinete medicale noi, vestiare pentru asistentele noastre, dar și câteva magazii de depozitare a materialelor sanitare. Totodată, proiectul ne va permite să înlocuim cabinetele de la parter cu saloane pentru a putea răspunde solicitărilor de internare. Mai mult, ne propunem să avem un salon special amenajat pentru reabilitarea bronho-pneumologică.Știm că mulți pacienți fac diferența între spitalele de stat și cele private, însă nu trebuie omis faptul că noi ne susținem din fonduri proprii și nu am pus niciodată pacienții să își cumpere medicamentele. Plus că noi ne ocupăm și de asigurarea alimentelor pentru bolnavi și de materialele sanitare. Sperăm ca în viitor societatea să se implice mai mult în susținerea proiectelor de acest fel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Elena Danteș, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare.