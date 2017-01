Salivarea abundentă, simptom specific al rabiei

Rabia este o boală infecțioasă acută produsă de virusul rabic, caracterizată prin tulburări grave la nivelul sistemului nervos central. Se transmite de la animal la om prin mușcătură sau zgârietură și se tratează cu vaccin antirabic. Boala evoluează înspre paralizie și deces, atât la animale cât și la om. Transmiterea virusului rabic se face prin mușcătura sau zgârietura animalelor bolnave. „Cele mai grave sunt cele localizate în regiunea capului și gâtului, deoarece virusul ajunge mult mai repede la creier”, ne-a spus dr. Mihaela Dinisov, director adjunct în cadrul Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța (ASP). O altă modalitate de transmitere a virusului rabic este contactul direct dintre saliva infectată și leziunile pielii. Virusul rabic se întâlnește la animalele sălbatice precum vulpea, lupul etc., animalele domestice precum pisicile, câinii, caii, porcii, mai rar la vite. Manifestările clinice ale rabiei Perioada de incubație este, în medie, de una-două luni, putând oscila între zece zile și peste un an. „Afecțiunea debutează cu amor-țeli, furnicături, dureri la nivelul plăgii. Treptat apar hiperestezia cutanată - sensibilitate crescută a pielii și durerile de cap. Bolnavul este deranjat de zgomotele din jur, de lumină, prezintă ochii injectați, nu are poftă de mâncare, este agitat, răgușit și salivează abundent”, a mai spus dr. Mihaela Dinisov. Alte manifestări clinice sunt hidrofobia si aerofobia - contracție dureroasă, spastică a mușchilor faringelui la înghițirea apei, urmate deseori de agitație, violență extremă, halucinații, agresivitate, insomnii. Apoi, pacientul devine brusc apatic, somnoros și intră în comă, decesul survenind în maximum zece zile de la debut. „Există și o formă de rabie paralitică, mai puțin frecventă, care poate urma unei perioade de agitație sau se manifestă astfel de la începutul bolii”, a completat directorul adjunct al ASP Constanța. Vaccinarea antirabică Specialiștii vă recomandă să evitați, pe cât posibil, contactul direct cu animale sălbatice sau cu animale domestice necunoscute, străine. Solicitați examenul veterinar la cele mai mici semne de suspiciune și vaccinați antirabic animalele domestice, în special câinii. Vulpile turbate își schimbă comportamentul, devin blânde și intră în gospodăriile oamenilor chiar și în timpul zilei, iar acesta este un motiv să vă îngrijorați și să suspectați animalul de rabie. Specialiștii recomandă vaccinarea persoanelor la risc de infecție profesională: vânători, pădurari, îngrijitori în crescătorii. În cazul în care ați fost mușcat, medicii recomandă spălarea abundentă cu apă și săpun a plăgii. Potrivit specialistului, „plaga se va lăsa să sângereze un timp, până la hemostaza spontană, excepție făcând cazurile de hemoragie abundentă, când plaga se acoperă cu un pansament steril”. Medicii sfătuiesc persoanele care au fost mușcate, zgâriate sau care au venit în contact cu saliva animalului suspect de rabie să se prezinte de urgență la medicul de familie sau la Centrul Antirabic care funcționează în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Bolnavul va face cinci doze de vaccin antirabic în decurs de o lună.