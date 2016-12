Dr. Stere Bușu, managerul Spitalului Municipal Medgidia:

„Să primească bani cine are cu adevărat activitate medicală!“

Deși se confruntă cu mari probleme financiare și deficit de personal, reprezentanții Spitalului Municipal Medgidia spun că fac eforturi susținute pentru a-și continua activitatea medicală în cele mai bune condiții. „Deocamdată, am rezolvat problema pentru neonatologie și asta pentru că avem un medic tânăr care a ocupat un post pe secție, însă nu putem spune că nu mai există probleme financiare. Ar trebui ca plata către spitale să se facă în funcție de activitate. Adică să primească bani cine are cu adevărat activitate medicală. Noi ne putem lăuda, de exemplu, cu 140 de nașteri pe lună la 25 de paturi pe secție, față de spitalul din Constanța care are 170 de nașteri la 100 de paturi. Asta presupune că facem eforturi ca activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții și să asigurăm asistență medicală tuturor bolnavilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Stere Bușu, managerul Spitalului Municipal Medgidia.