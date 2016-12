"Să faci copii este foarte uşor, când poţi! Femeia este chinuită şi fizic şi psihic"

"Să faci copii este foarte ușor, când poți! Femeia este chinuită și fizic și psihic"

Unele cupluri nu reușesc să aducă în viața lor un copil, pe care naturală, așa că încearcă diferite metode, făcându-și din asta scopul principal al vieții. Cea mai frecventă metodă adoptată de cupluri este fertilizarea in vitro, urmată de adopție. Cu toate că acest procedeu poate zgudui din temelii viața unui cuplu, pe de altă parte, este o șansă uriașă pentru cei care își doresc un copil.În cadrul unei fertilizări, femeile trebuie să suporte diverse tratamente ce le pot afecta din multe puncte de vedere. Potrivit dr. Mihaela Dobre, specialist obstetrică și ginecologie, tratamentele hormonale grăbesc maturarea foliculilor ovarieni. Femeia ovulează, în general, o dată pe lună, însă există femei care ovulează și de două ori (din același ovar sau din ambele). „Tratamentele hormonale înseamnă stimulare ovariană și maturarea foliculilor, mai mulți decât în mod normal. Automat, aceste stimulări scad din masa fertilă ovariană. Există și o afectare la nivel general, femeile care fac stimulări ovariene repetitive, pot face «sindrom de hiperstimulare ovariană». Este un sindrom legat de echilibrul hidroelectrolitic al organismului și de multe ori este foarte greu să stăpânești un asemenea sindrom. Femeia începe să se umfle excesiv, există o transvazare a lichidului organismului în periferie. Se umflă mâinile, picioarele, abdomenul”, explică medicul specialist.Există un anumit tratament specific, care se aplică la femeile ce fac acest sindrom, protocoale speciale. Femeile sunt predispuse să facă acest sindrom, în momentul în care fac proceduri de fertilizare excesive. Potrivit specialistului, ar trebui să se facă doar o fertilizare pe an.Nicio fertilizare in vitro nu se face doar cu ceea ce produce femeia. Ele se fac prin procedura standard. Ovocitele se recoltează cât mai multe, ca să crească șansele. Nu toate ajung să facă embrion, apoi, embrionii implantați nu se prind toți și atunci, de asta se face procedura de hiperstimulare ovariană.Avorturile duc la infertilitateFertilizarea in vitro are implicații importante asupra psihicului. O femeie care nu poate face copii natural și ajunge să facă fertilizare in vitro are o afectare psihică. „Fiecare eșec pe care îl are, pentru ea înseamnă o afectare psihică și este firesc. Să faci copii natural este foarte ușor, când poți. Să faci copii prin fertilizare este foarte greu. Necesită controale foarte multe, tratamente multe, monitorizare extrem de atentă, bani foarte mulți. Mă refer strict la implicația femeii, pentru că femeia este cea chinuită. Nu spun că bărbatul nu suferă și el pe lângă ea, dar la ea este un chin, și fizic, și psihic. Din păcate, există la ora actuală tendința de planning familial, adică să îți programezi copiii. Din cauza acestui lucru s-a ajuns la multe fertilizări in vitro. Multe femei rămân însărcinate, nu vor să îi nască și fac avorturi. După ce fac multe avorturi, două-trei, să nu zic zece, pentru că mai sunt și persoane care fac atât de multe, vor să facă un copil și văd că nu se mai poate. Și după un singur avort se pot înfunda trompele uterine și nu mai poți face copii niciodată, darămite după 8-9. Avortul la cerere este o procedură care predispune, însă nu este obligatoriu”, explică dr. Mihaela Dobre.Inhibiția nu se vindecă prin „vreau acum“Medicul specialist demontează mitul potrivit căruia fertilizările cresc riscul de dezvoltare a cancerului: „Este exclus! Faptul că faci stimulare ovariană nu înseamnă că o să dobândești cancer de ovar. Poți să faci fertilizare pe un teren neinvestigat și să ai acolo o problemă, asta este cu totul altceva. Există protocoale speciale de investigații pentru fertilizare și cine nu le respectă, riscă. Eu nu sunt împotriva fertilizării, pentru că este o posibilitate prin care un cuplu poate să obțină un copil, dar contează foarte mult terenul pe care se face”.Dr. Mihaela Dobre afirmă că multe paciente, care au făcut fertilizări nereușite, în momentul în care nu s-au mai gândit la acest aspect, au rămas însărcinate natural: „Există o inhibiție la nivelul cuplului, pe fond de stres sau de «vreau acum», un blocaj. Cunosc multe cupluri care au adoptat copii, pentru că au încercat să facă și nu au reușit și, în momentul în care au avut alte probleme și nu s-au mai gândit la concepție, femeile au rămas gravide”.