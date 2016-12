S-a născut primul copil obţinut prin fertilizare in vitro în Euromaterna

S-a născut primul copil obținut prin fertilizare in vitro în Euromaterna

În luna noiembrie 2010 au fost prescrise primele tratamente pentru cinci cupluri cu probleme de infertilitate, pentru pregătirea efectivă a fertilizării in vitro, în cadrul noului departament deschis în cadrul spitalului privat Euromaterna. Specialiștii constănțeni au fost sprijiniți de dr. RAphael Ron-El, șeful Departamentului de Infertilitate și Fertilizare in Vitro „Assaf Harofeh”, din cadrul Universității de Medicină din Tel Aviv. Astăzi, în jurul orei 11,00, s-a născut primul copil obținut prin fertilizare in vitro în cadrul spitalului. Este vorba de o fetiță, ce a venit pe lume la 39 de săptămâni, cântărind 3.600 de grame și cu o lungime de 50 de centimetri. Părinții s-au aflat la primul procedeu de fertilizare in vitro.