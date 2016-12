Rujeola, o boală extrem de gravă. Refuzul vaccinării copiilor se pedepseşte exemplar în alte ţări

Rujeola, o boală extrem de gravă. Refuzul vaccinării copiilor se pedepsește exemplar în alte țări

Dr. Ionela Popescu, medic primar pediatru, Spitalul Euromaterna, ne oferă informații prețioase despre rujeolă, spunând că esteo boală foarte contagioasă, specific umană, produsă de virusul rujeolic și se caracterizează prin evoluție autolimitantă, cu febră, erupții cutanate și ale mucoaselor, complicații frecvente, severe și imunitate durabilă după boală.Afecțiunea se transmite prin contact direct cu persoana bolnavă. Nu există purtători sănătoși de virus, calea de transmitere fiind aeriană. Orice persoană nevaccinată sau vaccinată incomplet, care a intrat în contact cu bolnavul acut de rujeolă, poate face boala.„Pentru că virusul rujeolic determină, la nivelul aparatului respirator, o distrugere masivă a mucoaselor, lăsând practic ușa larg deschisă suprainfecțiilor bacteriene, apar complicații imediate. Virusul poate determina și complicații la distanță - panencefalită sclerozantă subacută, ce pot apărea la 1-10 ani după boală. De aceea, această boală a copilăriei este mai periculoasă decât alte febre însoțite de erupție”, explică medicul pediatru.Părinții trebuie să fie alertați de simptome ca: febră brusc instalată, stare generală alterată, oboseală, inapetență, cefalee, ochii curg, secreții nazale, copilul se plânge de greață sau chiar varsă.„După 3-4 zile, apare erupția caracteristică: inițial în zona urechilor, apoi se extinde la cap și gât, în prima zi. În a doua zi, cuprinde membrele superioare și trunchiul, iar în a treia zi, se extinde și la membrele inferioare. Erupția e însoțită de febra înaltă și de alterarea stării generale. În faza de convalescență, erupția devine cafenie și febra scade”, adaugă medicul.Elementele obiective trebuie identificate de pediatru, care le coroborează cu datele epidemiologice, cu cele anamnestice (copil nevaccinat) și pune suspiciunea de rujeola, apoi trimite copilul pentru confirmare, către serviciul de boli infecțioase. Tratamentul, necesitatea izolării la domiciliu a cazurilor confirmate și necomplicate sau necesitatea internării în spital, sunt decise împreună cu medicul infecționist.În străinătate, vaccinarea chiar e obligatoriePotrivit specialistului, cazurile numeroase de rujeolă, din ultimul an, sunt consecința faptului că rata de vaccinare cu ROR a scăzut sub 80% în ultimii ani, cu mult sub pragul de 95%, recomandat la nivel internațional de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). O acoperire de 95% asigură un efect de masă, practic fiind protejați și copiii rămași nevaccinați. „Suntem pe locul doi în Europa la numărul de cazuri de rujeolă, probabil că, după toamna aceasta, vom ocupa cu succes primul loc. De ce să expunem copiii noștri unei boli consumptive, ce lasă un sistem imunitar prăbușit pentru cel puțin o lună, care determină complicații majore imediate și la distanță, când soluția este la îndemâna noastră, a tuturor - vaccinul ROR?”, explică medicul pediatru.Vaccinul ROR este gratuit, se administrează sugarilor, la vârsta de 12 luni, conform programului de vaccinări din România.„Pentru că actuala colaborare cu Spitalul Euromaterna îmi permite să văd copii români rezidenți prin diverse țări din Europa, vă pot spune că în Italia, dacă sugarul nu are schema de vaccinare la zi, părinții primesc vizita celor de la Protecția Copilului, iar în Germania și Spania, înainte de orice consultație, este verificat carnetul de vaccinări. Rujeola nu este o simplă boală contagioasă a copilăriei. Ca orice alt vaccin existent, vaccinul ROR a fost gândit pentru a evita complicațiile majore sau chiar fatale ale bolii”, precizează dr. Ionela Popescu.