Roşiile vă menţin tineri şi sănătoşi

Roșiile vă mențin tineri și sănătoși

Ştire online publicată Miercuri, 04 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Roșia este o legumă „sănătoasă”, cu o valoare nutritivă mare și mai ales un bun antioxidant. Această legumă vine în ajutorul celor care vor să-și mențină inima tânără, dar și a celor care au probleme respiratorii sau cu obezitatea. O roșie are doar 26 de calorii și conține 94% apă. Principala componentă a roșiei, licopenul (această substanță îi dă și culoarea roșie) este cea care îi dă proprietățile antioxidante, luptă împotriva infecțiilor, stimulează metabolis-mul, are proprietăți antiinflamatoare, combate reumatismul, previne apariția osteoporozei și a cancerului de prostată. De asemenea, roșia conține fibre care diminuează nivelul de colesterol și păstrează glicemia la un nivel optim. Potasiul, vitaminele E, B3, B6 și B9, conținute de această legumă, protejează sistemul cardiovascular și reduce tendința de coagulare a sângelui. Roșia este, totodată, o sursă bună de vitamina K - esențială pentru menținerea sănătății oaselor. Leguma mai conține și beta-caroten, care ajută sistemul imunitar, îmbunătățește vederea și ajută împotriva infertilității. Roșiile sunt indicate persoanelor care suferă de diabet, care au infecții respiratorii sau renale, constipație sau celor care vor să-și protejeze ficatul. Fiecărui adult îi este recomandat să mănânce o roșie pe zi. Iar cine consumă un kilogram de roșii pe zi își accelerează metabolismul și reduce nivelul colesterolului. Mai mult, este recomandat și sucul proaspăt de roșii, care acționează asupra organismului precum un energizant și ajută la eliminarea toxinelor din corp, mai ales din ficat. Roșia aduce beneficii și asupra sănătății tenului. Sucul de roșii proaspăt, aplicat sub formă de compresă, face minuni în cazul unui ten seboreic și cu puncte negre. Compresele cu suc de roșii pot fi aplicate și pe o piele arsă de soare, căci estompează senzația de usturime și previn apariția bășicilor. În schimb, nutriționiștii vă atenționează să nu consumați roșii necoapte, căci vă pot provoca dureri de cap, amețeli, senzații de arsură. De asemenea, este preferabil să consumați roșii cu forme neregulate, semn că au crescut normal.