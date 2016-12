Rompetrol şi SMURD continuă parteneriatul pentru salvarea de vieţi

Rompetrol și SMURD continuă parteneriatul pentru salvarea de vieți

Rompetrol Rafinare, parte a KMG International continuă alături de Fundația pentru SMURD și Inspectoratul General de Aviație (IGAv) parteneriatul pentru susținerea intervențiilor medicale de urgență pe cale aeriană, a deplasării personalului și transportarea victimelor. Valoarea investiției companiei în cei șase ani de parteneriat depășește 850.000 dolari.„Suntem alături de salvatori, fie ei oameni sau instituții și ne implicăm de mai mulți ani în dezvoltarea sectorului de sănătate din România, prin acest parteneriat și altele asemănătoare. Ca exemple - anul acesta am finalizat modernizarea și dotarea cu aparatură a dispeceratului integrat ISU - Ambulanță Neamț, în 2013 am contribuit la înființarea primului centru regional de pregătire în primul ajutor calificat și descarcerare din zona Dobrogea, iar angajamentul nostru pe termen lung față de societate și comunități continuă și în anii următori”, a declarat Azamat Zhangulov, vicepreședinte Senior al KMG International.Au salvat peste 6.000 de oameniÎncepând cu anul 2008, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) a efectuat intervenții aeriene de urgență la nivel național, contribuind astfel la transportarea și salvarea unui număr de peste 6.000 de persoane rănite. În 2014, în cadrul punctelor de operare aeromedicală beneficiare ale sponsorizării acordate de Rompetrol Rafinare, au fost efectuate 254 intervenții, însumând 373 ore de zbor.„Implicarea responsabilă a Rompetrol Rafinare în sprijinirea activității desfășurate cu elicopterele SMURD înseamnă, în fiecare an, o colaborare de impact, care conduce în mod cert la salvarea unui număr mai mare de vieți omenești. Activitatea aeromedicală a SMURD este una destinată asigurării intervențiilor de urgență, de înaltă competență, pentru toți pacienții aflați în stare critică. Această activitate nu ar fi fost posibilă fără colaborarea directă cu Inspectoratul General de Aviație și va fi mult mai consistentă prin sprijinul acordat de Rompetrol”, a preciat Raed Arafat, președintele Consiliului director, Fundația pentru SMURD.Carburant produs de PetromidiaInspectoratul General de Aviație are o contribuție importantă în cadrul acțiunilor SMURD prin operarea elicopterelor, cât și prin asigurarea accesului rapid în cadrul intervențiilor prin utilizarea tuturor structurilor sale teritoriale.Carburantul JetA1 este folosit pentru operarea elicopterelor și avioanelor și este produs de Rafinăria Petromidia începând cu anul 1984, fiind certificat conform standardelor din domeniu.Grupul KMG International se implică activ în proiecte de responsabilitate socială prin platforma sa „Energia vine din suflet”, care cuprinde programul național „Împreună pentru fiecare” și alte proiecte din domeniile protecția mediului, sănătate și cultură. În ultimii șase ani au fost implementate în toate județele țării 101 de proiecte de intervenție comunitară, cu o investiție de peste 1,5 milioane dolari, pentru beneficiul direct al 300.000 de persoane. De asemenea, Grupul se implică în activități caritabile sau de sponsorizări, având colaborări pentru Gala Societății Civile, ca partener al prestigiosului Festival și Concurs Internațional George Enescu etc., anual Grupul investind peste 1,5 milioane dolari în proiecte de CSR.