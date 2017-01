Românul mituieşte medicul, deşi l-ar putea plăti legal

Românul mituiește medicul, deși l-ar putea plăti legal

Documentele prezentate de Ministerul Sănătății, pentru susținerea proiectului de lege privind introducerea coplății în sistemul sanitar arată că în alte țări acest sistem funcționează de ani buni. Până și în Bulgaria, pacienții scot bani din buzunar, pe lângă asigurările de sănătate, încă din 1999! Începând din 2011, românii vor trebui să achite o coplată atunci când se vor prezenta la medicul de familie, la specialist, când își vor face analizele sau investigațiile sau dacă vor fi internați în spital. Toate datele - plățile efectuate, istoricul medical al persoanei - vor fi trecute pe un tichet de sănătate, pe care pacienții vor fi obligați să-l prezinte medicului. Autoritățile spun că proiectul de lege, aprobat săptămâna trecută, a fost inspirat din legislațiile celorlalte stare europene, unde sistemul de coplată funcționează, cu succes, de câțiva ani. În tot acest timp, în sistemul sanitar român, bolnavii au „strecurat” bani în buzunarele asistentelor și medicilor. Un studiu făcut public în iunie 2010 relevă că 69% dintre români au dat șpagă cadrelor medicale, iar peste 80% dintre români consideră că suma oferită influențează calitatea serviciului de care beneficiază. Vă prezentăm, în rândurile următoare, cât și cum plătesc restul cetățenilor europeni, atunci când merg la doctori. Datele sunt preluate din documentele puse la dispoziție de Ministerul Sănătății. Franța - asigurare la stat, privată și coplată Francezii plătesc un euro pe consultație, fiind limitați însă la 50 de euro pe an. De asemenea, au o rată fixă de 18 euro pe an pentru serviciile chirurgicale. În cazul spitalizării, trebuie să scoată din buzunar 16 euro pentru fiecare zi în care sunt internați sau 12 euro, dacă este vorba de o unitate de psihiatrie. Nu plătesc însă mai mult de 30 de zile de spitalizare. Statul asigură 70% din plata pentru serviciile medicale, iar între 25 - 30% vin din asigurările private de sănătate, pe care pacienții sunt obligați să le încheie. Acest sistem este funcțional din 2006. Germania - 10 euro pentru orice Germanii plătesc numai prima consultație dintr-un trimestru, fie că este vorba de medicul de familie sau de specialist. Îi costă 10 euro/consultație/trimestru. Sunt scutiți de la plată copiii, ado-lescenții și femeile gravide. De asemenea, achită 10 euro pentru fiecare zi de spitalizare sau de tratamente de reabilitare, la ieșirea din spital; plătesc însă doar pentru 28 de zile spitalizare pe an. Nemții scot bani din buzunar și pentru serviciile de urgență, respectiv pentru ambulanță. Astfel, îi costă 10% din costul de transport, cu condiția să se încadreze între 5 și 10 euro. Inițial, în Germania coplata a fost introdusă pentru substanțele farmaceutice. Cu timpul însă, a fost extinsă la tot mai multe servicii. Reprezentanții Ministerului Sănătății susțin chiar că sistemul sanitar german a reușit să economisească 30% din fonduri de la introducerea coplății. Elveția - plățile la asigurările de sănătate sunt deductibile Plățile pacienților în sistemul de asigurări de sănătate includ deductibilitate anuală (200 de euro pot fi deduși, anual, pentru un adult), coasigurare, cu o limită maximă de 470 de euro și coplăți pentru diverse servicii spitalicești. De exemplu, sunt categorii de pacienți care plătesc 7 euro pe ziua de spitalizare. Sunt scutite de la coplată serviciile de obstetrică - ginecologie și cele asigurate nou-născuților. Ungaria - 1,2 euro pentru o consultație Coplata a fost introdusă în februarie 2007. Maghiarii plătesc 1,2 euro pentru consultații sau 2,4 euro, dacă nu au trimitere. De asemenea, pentru o zi de spitalizare scot din buzunar 1,2 euro, dar nu plăteasc mai mult de 20 de zile pe an. De asemenea, dau 4 euro pe an pentru serviciile de ambulanță. Bulgaria are coplată din 1999 Deși comparațiile dintre Bulgaria și țara noastră ne pun, de multe ori, într-o lumină favorabilă, nu la fel este situația când vine vorba de sistemul sanitar. În țara vecină, sistemul de coplată funcționează din 1999. Pacienții plătesc aproxi-mativ un euro pentru consultații și doi euro pentru spitalizare. Alte țări unde pacienții scot bani din buzunar, pe lângă asigurările de sănătate, sunt Estonia (încă din 2002) și Letonia (din 1999). Coplata în România În țara noastră, de la anul, bolnavii vor scoate din buzunar 5 lei pentru o consultație la medicul de familie, 10 lei pentru medicul specialist și 50 de lei pentru fiecare perioadă de spitalizare.