Românii, nevoiţi să acopere 40% din costul medicamentelor compensate

Românii, nevoiți să acopere 40% din costul medicamentelor compensate

Țara noastră se situează printre ultimele din Europa la compensarea medicamentelor. Statul român acordă un sprijin destul de mic pacienților care au nevoie de medicamente, bolnavii fiind nevoiți să plătească 40 la sută din costul acestora. Și asta în condițiile în care olandezii plătesc doar 0,7 procente, francezii, 1,2%, și ger-manii, 5,4%, informează Mediafax. ro. Pe de altă parte, România stă mai bine la acest capitol în com-parație cu Bulgaria, unde pacienții trebuie să achite mai bine de 70% din costul medicamentelor.La ora actuală, compensarea medicamentelor este realizată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate doar la nivelul celui mai ieftin medicament generic, a declarat Cristian Luțan, director executiv adjunct al Asociației Române a Producătorilor Interna-ționali de Medicamente.„Medicamentele originale care nu au generice sunt compensate în cuantum de 2% - 50% pentru listele A și B - unde sunt incluse cele mai multe boli, și 100% pentru listele C - unde sunt incluse și tratamentele pentru cele mai grave boli, precum afecțiunile cronice sau cele din programele naționale”, a precizat Cristian Luțan. Cu toate acestea, cele mai multe din tratamentele de pe lista C trebuie aprobate de către casele județene de asigurări de sănătate pentru fiecare pacient în parte, ceea ce prelungește timpul de așteptare al bolnavilor și le pune în pericol sănătatea.Reamintim că țara noastră se află pe unul din ultimele locuri și la procentul alocat din PIB sănătății, de 3,84%, cu mult sub media europeană de 9 procente.