Românii, mai atenţi la sănătatea lor

Românii, mai atenți la sănătatea lor

Românii sunt mai atenți în ceea ce privește sănătatea lor, se arată într-un studiu al GFK. 76% din populatie a mers cel putin o datăla medic în ultimul an, în crestere cu 10% față de 2013. Astfel, dacă în 2013 procentul celor care au mers cel putin o data la medic in ultimul an era de 67%, in 2014 acest procent a ajuns la 76%, scrie Mediafax.