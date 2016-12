România, ultima ţară UE fără o listă de compensate actualizată

România, ultima țară UE fără o listă de compensate actualizată

În momentul de față, 167 de molecule noi ori cu indicații terapeutice noi așteaptă să intre pe noua listă, pe care Ministerul Sănătății se angajase s-o lanseze in dezbatere publica până la data de 15 octombrie.„Întârzierea actualizării listei și a accesului la medicamente de ultimă generație duce la pierderea pacienților și la scăderea calității vieții lor”, atrage atenția Asociația Alianța Pacienților Cronici din România.„Am aflat că nu s-a finalizat încă evaluarea noilor molecule de către Comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății. Facem din nou apel la autoritățile sanitare, dar si la Premierul României, de a grăbi procedura, pentru ca miile de pacienți din țară să beneficieze cât mai curând de cele mai bune tratamente. Potrivit studiilor noastre, societatea românească ar câștiga pe termen lung de cinci ori mai mult decât cheltuielile din următorii trei ani cu introducerea a noi molecule pe lista medicamentelor compensate.Conform unei analize din acest an, publicată în Jurnalul European de Cancer1, numărul deceselor din România din cauza bolilor oncologice s-a dublat în ultimii 3 ani. Perioada luată în calcul în cadrul studiului a fost 2009 - 2012, exact intervalul în care lista medicamentelor compensate n-a mai fost actualizată. 16% din noile molecule care își așteaptă rândul pe noua listă se adresează pacienților cu afecțiuni oncologice”, afirmă Cezar Irimia, președintele Asociației.