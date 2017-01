România, pe primul loc în Europa la cazurile noi de tuberculoză depistate anual

Statisticile realizate la nivelul Uniunii Europene sunt îngrijorătoare: România este statul european cu cele mai multe cazuri de îmbolnăvire prin tuberculoză pe an - 2.300 de noi bolnavi sunt diagnosticați anual. Alarmant este și faptul că s-au înmulțit cazurile la copii și cele rezistente la medicamente. Agentul care produce tuberculoza este bacilul Koch, iar contractarea afecțiunii se face prin inhalarea particulelor eliminate prin strănut sau tuse de la o persoană infectată. Riscul de contagiune este mai mare dacă stați în preajma unui bolnav de tuberculoză, contagios, la o distanță sub un metru și pentru cel puțin patru ore. De asemenea, boala se transmite și în situațiile în care dormiți sau mâncați, cel puțin o masă într-o zi, în locuința unui bolnav. Cum se manifestă boala Dr. Mihaela Cocu, coordonatorul programului de prevenție a tuberculozei în județul Constanța, a arătat că doar 15% dintre persoanele infectate dezvoltă boală, dacă există și factorii favorizanți, precum hrana insuficientă, obo-seala, stresul, alcoolul, fumatul sau alte boli, precum diabetul și infecția HIV/SIDA. Tuberculoza se manifestă prin tuse cu spută - timp de două sau trei săptămâni, febră - timp de o săptămână, fără o cauză evidentă, care poate fi însoțită sau nu de frisoane, dureri în piept, sânge eliminat prin tuse, pierderea poftei de mâncare, o stare permanentă de oboseală, transpirații excesive, în special noaptea. Multă vreme, percepția asupra tuberculozei a fost că reprezintă „boala sărăciei”. În prezent însă, atrag atenția specialiștii, contractează această afecțiune persoane din toate păturile sociale, dar mai ales tinerii. Boala este vindecabilă, ba chiar cu posibilitatea de a elimina și orice sechele, dar pacienții trebuie să conștientizeze importanța tratamentului. „Cu cât afecțiunea este depistată mai din vreme, cu atât se vindecă cu mai puține sechele”, a adăugat dr. Mihaela Cocu. De asemenea, dr. Elena Danteș, medic pneumotfiziolog, a subliniat: „Tratamentul nu trebuie întrerupt, el durează șase luni la cazurile nou depistate, opt luni la recidive și până la doi ani la cele cronice. Terapia constă în administrarea de mai multe medicamente, este obositor, este stresant pentru pacient, dar trebuie urmat conform indicațiilor medicului”. Specialistul a mai precizat că în cazul recidivei, există riscul ca afecțiunea să nu mai răspundă la substanțele farmaceutice, astfel că șansele de vindecare scad. În prezent, Spitalul de Pneumoftiziologie este dotat cu două aparate performante care permit diagnosticarea tuberculozei într-un timp mult mai rapid. Dacă până acum era nevoie să treacă patru luni pentru ca medicii să pună un diagnostic clar, la ora actuală, o pot face într-o lună jumătate. Netratată, tuberculoza are consecințe dintre cele mai grave asupra organismului uman. Bolnavul își pierde capacitatea de muncă, ajunge invalid și poate chiar muri. Boala poate evolua lent, pentru o periodă îndelungată, timp în care sunt infectați alte 10 sau 15 persoane, pe an. Statistici îngrijorătoare Specialiștii pneumoftiziologi au atras atenția că statisticile nu sunt deloc îmbucurătoare. După câțiva ani de regres, în primele nouă luni ale lui 2009, în România s-a semnalat o tendință de creștere a numărului cazurilor de tuberculoză. Astfel, conform datelor existente la nivelul responsabililor din sistemul sanitar, în țara noastră o persoană dintr-o mie este bolnavă de TBC. În Constanța, boala a fost identificată la 1,7 dintr-o mie de oameni. De asemenea, în creștere este și numărul cazurilor depistate la copii. La nivel național rata este de 28 de minori la suta de mii, în vreme ce la Constanța este de 40 de minori la suta de mii. În ultimii ani au apărut și numeroase cazuri în care bacilul Koch este imun la o parte din medicamentele administrate pentru tratarea bolii. În județul Constanța, sunt aproximativ 40 de pacienți în această situație. Este posibil însă ca numărul să fie mult mai ridicat, a afirmat dr. Elena Danteș, întrucât nu există o statistică clară. La fel, se înmulțesc și cazurile în care boala nu mai răspunde la niciun tratament consacrat. Iar rata de supraviețuire în cazuri de TBC multidrog rezistentă este de doar 30%. Măsuri de prevenire Există și o serie de măsuri care pot fi luate pentru a fi evitată contaminarea. În primul rând, vaccinarea BCG, în maternitate, dar și câteva măsuri de igienă. Gura trebuie acoperită cu o batistă în momentul tusei sau strănutului, nu se scuipă pe jos, ci numai în batistă. Spațiul de locuit trebuie să fie aerisit, iar curățenia trebuie să fie întreținută. Sunt recomandate și o alimentație echilibrată, consumarea de lapte fiert, renunțarea la fumat și la consumul excesiv de alcool, cât și evitarea expunerii la frig și umezeală.