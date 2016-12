"Trebuie să stai cu fotoprotecție și în casă"

Riscurile la care te expune epilarea definitivă cu laser

Epilarea definitivă cu laser a devenit o modă, frecvent practicată, în ultimul timp. Chiar dacă, aparent, acest procedeu estetico-medical nu prezintă nicio amenințare, medicii specialiști dermatologi ne atenționează că, totuși, riscurile există și trebuie să le conștientizăm și să le acceptăm.Specialiștii insistă că epilarea definitivă cu laser nu se face în timpul verii, sub nicio formă, pentru că orice expunere la ultraviolete după efectuarea oricărui tratament laser este contraindicată.„După laser, trebuie aplicată fotoprotecție din abundență, aproape obsesiv, deoarece riscul de arsură solară este foarte mare, precum și de a apărea alte complicații”, a declarat dr. Emma Gheorghe, specialist dermatologie.Procesul în sine trebuie efectuat de un specialist care să știe exact pașii care trebuie urmați, astfel, epilarea devenind un proces sigur cu rezultate bune. Pentru a obține rezultatele dorite, medicul specialist ne explică faptul că acest lucru depinde de mai mulți factori.„Pentru a efectua epilarea definitivă cu laser, se compară culoarea firului de păr cu culoarea pielii. De exemplu, rezultate foarte bune se obțin pentru firele de păr închise la culoare, pe piele albă, pentru că atunci, lumina laser se concentrează foarte tare în pigmentul din firul de păr. Rezultate mult mai slabe se obțin pe fire de păr albe sau blonde, care nu au așa putere de concentrare a razei laserului și nu sunt distruse eficient”, explică me-dicul specialist.Pentru a efectua epilarea definitivă cu laser, este nevoie de mai multe ședințe, aproximativ cinci, de aceea se numește epilare progresiv definitivă, pentru că, pentru un rezultat bun, este nevoie de ședințe repetate.„Lumina laserului are o undă de acțiune standardizată, extrem de precisă, care distruge foliculii de păr până la o anumită adâncime, foarte clar delimitată, care este dată de lungimea de undă a razei laser. Tot ce există sub acea adâncime poate să rămână neafectat, iar acei foliculi care rămân pot să fie sursa unor fire de păr care pot crește, dar mult mai rare”, exemplifică medicul dermatolog.Fotoprotecția este vitalăCa pentru orice terapie cu laser, și pentru epilarea definitivă există riscul de a apărea reacțiile adverse. Însă, pentru a evita orice disconfort, medicii specialiști sfătuiesc să se apeleze la cremele protectoare, să fie aplicate cu gene-rozitate pe zonele expuse la laser și să nu uităm că epilarea cu laser este indicată în sezonul rece, nu vara.„Sigur că sunt și efecte adverse, nu numai pentru epilarea cu laser, cât și pentru orice fel de terapie laser aplicată la nivel cutanat. La fototipurile mai închise la culoare, de tip 4, bruneți cu ochii închiși la culoare, dacă își fac terapie laser, nu neapărat pentru epilare, poate își fac pentru hiperpigmentare pe față, pot să se hiperpigmenteze și mai tare”, mai spune dr. Emma Gheorghe.Alte efecte adverse ale terapiei cu laser includ arsurile cutanate, dar și multe alte boli de fotosensibilizare. Specialiștii afirmă că hiperpigmentarea poate fi și postoperatorie, după arsură, din cauza cantității foarte mari de energie aplicată în scurt timp pe o suprafață redusă de piele.„Această energie se concentrează și apare o inflamație locală. Tocmai din acest motiv, se pune gheață înainte de procedură. Pacientul care face terapie cu laser, indiferent pentru ce problemă, trebuie să știe că este vital să folosească fotoprotecție foarte multă, iar când stă în interior trebuie să se dea cu creme protectoare”, conchide specialistul dermatolog.