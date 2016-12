Riscul de infarct, de cinci ori mai mare după un acces de furie

Cercetatori de la Beth Israel Deaconess Medical Center au trecut in revista noua studii publicate intre 1966 si 2013 pentru a analiza riscul cardiovascular asociat cu furia.Ei au gasit ca riscul de sindrom coronarian acut (unde o artera blocata duce la simptom de dureri in piept si dificultati de respiratie) si infarct era de 4,7 ori mai inalt in cele doua ore dupa ce o persoana s-a manifestat printr-un atac de furie, comparat cu alte momente.Este important de notat ca pentru oamenii care nu au riscuri mari de boli cardiovasculare (datorita fumatului sau hipertensiunii), riscul general de infarct si alte afectiuni cardiace asociate cu accesele de furie “este relativ mic”, a spus intr-o declaratie dr. Murray Mittleman, licentiat in medicina si doctor in medicina publica, medic la Institutul Cardiovascular de la Beth Israel Deaconess Medical Center si lector la Scoala Medicala Harvard. “Totusi ar trebui sa fim preocupati cu aparitia acceselor de furie in cazul pacientilor nostri cu risc inalt si a celor care au frecvent accese de furie”, scrie viataverdeviu.ro.