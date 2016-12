Riscul de a fi răpuşi de infarct, mai ridicat în rândul fumătorilor

Riscul de a fi răpuși de infarct, mai ridicat în rândul fumătorilor

Hipertensiunea arterială afectează o bună parte din populație, dar puțini sunt cei care conștientizează. În cazul fumătorilor care suferă de această afecțiune, atrag atenția medicii, riscul de a muri în urma unui infarct miocardic sau a insuficienței cardiace este de până la cinci ori mai mare față de nefumători. Creșterea presiunii sângelui în sistemul arterial este denumită, în termeni medicali, hipertensiune arterială și este de două tipuri: sistolică (atunci când crește presiunea asupra inimii în pomparea sângelui către celelalte organe) și distolică (atunci când inima se umple cu sângele venit din organism). Cauza apariției afecțiunii, ca și în privința altor boli, nu poate fi precizată cu exactitate, dar au fost stabiliți mai mulți factori predispozanți: ereditatea, înaintarea în vârstă, starea emotivă, tulburările suprarenale, aportul excesiv de sare în alimentație etc. Nicotina cauzează hipertensiune arterială Dr. Loti Popescu, șefa Biroului Promovarea Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Con-stanța, a subliniat că un rol semnificativ în determinarea creșterii tensiunii arteriale are și nicotina. „În zece secunde după ce v-ați aprins țigara, nicotina ajunge la creier, care reacționează, comandând glandelor suprarenale să secrete adrenalină. La rândul ei, adrenalina determină constricția vaselor de sânge și creșterea frecvenței și forței de contracție a inimii, care va pompa sângele sub o presiune mai ridicată”, a explicat medicul. Mai departe, a continuat doctorul, tutunul declanșează eliberarea de hormoni, ce acționează în sensul reținerii lichidelor în organism. „Substanțele din tutun pot afecta pereții arterelor, făcându-i mai susceptibili la acumularea depozitelor de grăsimi, care au în compoziție colesterol, și la îngustarea arterelor. Toate acestea conduc la hipertensiune arterială”, a afirmat dr. Loti Popescu. Unul din trei bolnavi fumează Hipertensiunea arterială afec-tează numeroase organe, printre care creierul, ochii, inima și rinichii, dar și arterele din întregul organism - care nu mai sunt oxigenate corespunzător. Afecțiunea se manifestă prin cefalee, stare de oboseală, țiuituri în urechi, sco-toame (vedere cu puncte galbene), amețeli frecvente. Există însă situații când hipertensiunea arterială este asimptomatică, motiv pentru care se impune prezentarea periodică la medic. Trecută cu vederea sau tratată neadecvat, hipertensiunea poate duce la creșterea riscului de a face infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență renală sau poate duce la orbire. Fumătorii diagnosticați cu tensiune arterială ridicată sunt cei mai expuși riscului de a dezvolta alte boli, ba chiar de a muri. „Dacă aveți hipertensiune arterială și fumați, riscul decesului prin infarct miocardic sau insufi-ciență cardiacă este de trei până la cinci ori mai mare decât în cazul unei persoane care nu fumează. În plus, riscul de deces prin accident vascular cerebral este dublu. Una din trei persoane hipertensive fumează”, a mai arătat reprezentantul direcției constănțene. Prin urmare, profitați de anunțatele scumpiri ale țigărilor și renunțați la fumat, pentru a vă proteja sănătatea. Pentru a depista din vreme hipertensiunea arterială, se recomandă măsurarea regulată a tensiunii. Dacă diagnosticul este pozitiv, medicii propun examinări oftalmologice, neurologice și car-diologice, pentru a evalua posibi-litatea apariției complicațiilor.