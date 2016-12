Rezultate promiţătoare într-un nou tratament pentru tuberculoză

Rezultate promițătoare într-un nou tratament pentru tuberculoză

Aproximativ 1,4 milioane de oameni din întreaga lume mor în fiecare an din cauza tuberculozei. Explicația ar fi că tratamentele vechi sunt din ce în ce mai puțin eficiente în fața apariției unor tulpini extrem de rezistente ale bolii. În acest context, rezultatele unei combinații inedite de antibiotice, inclusiv împotriva unor forme rezistente ale bolii, au fost primite cu mare entuziasm și speranță, scrie publicația franceză Le Figaro, citată de Agerpres.„Această nouă combinație de medicamente ucide peste 99% din bacteria tuberculozei în două săptămâni de la începerea tratamentului”, a spus Mel Spigelman, președintele organizației TB Alliance, un grup de cercetare non profit care a efectuat studiile publicate în The Lancet.Testele, care au fost efectuate pe un grup de 85 de voluntari din Africa de Sud, sugerează că ar putea fi redusă durata tratamentului la patru luni și poate chiar mai puțin, față de șase până la treizeci de luni în prezent.Un alt avantaj al noului tratament ar fi costul, care ar fi mai mic cu aproape 90% față de tratamentele existente, mai spune Mel Spigelman.La rândul lui, directorul departamentului pentru tuberculoză din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Mario Raviglione, a calificat aceste rezultate drept „extrem de promițătoare”, adăugând că ele trebuie confirmate de teste mult mai ample.