Rezidenţii vor avea drept de libera practica sub supraveghere

Rezidenții vor avea drept de libera practica sub supraveghere

Rezidentii vor avea drept de practica sub supraveghere, dupa absolvirea a doi ani de internat in care vor studia un trunchi comun valabil pentru toate specialitatile din nomenclator, a anuntat Ministrul Sanatatii, in intalnirea cu reprezentantii structurilor din sistemul sanitar, de joi.Cei doi ani de pregatire comuna vor veni dupa absolvirea facultatii de medicina. La finalul acestor ani, Colegiul Medicilor din Romania va da rezidentului dreptul de practica sub supraveghere.Se vor introduce la nivel national examene de rezidentiat si de specialist, desfasurate dupa cei doi ani de internat, potrivit PaginaMedicala.ro.