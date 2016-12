REVOLTĂ în sistemul medical privat din Constanţa: „Ministrul vrea să ne bage în faliment“

REVOLTĂ în sistemul medical privat din Constanța: „Ministrul vrea să ne bage în faliment“

Sistarea fondurilor pentru siste-mul privat a declanșat o adevărată revoltă. "Se încalcă flagrant dreptul pacientului de a alege liber unde vrea să se trateze!", susțin managerii clinicilor constănțene.Hotărârea noului ministru al sănătății, Eugen Nicolăescu este descrisă de medici ca un scenariu halucinant. Medicii susțin că această decizie încalcă flagrant dreptul pacientului de a-și alege medicul și spitalul în care vrea să fie tratat. Mai mult, aceștia susțin că în acest fel, ministrul își încalcă propria lege, pe care a realizat-o în 2006 și prin care bolnavii pot alege orice furnizor de servicii medicale, indiferent dacă este din sistemul public sau privat.Situația creată de ministru Sănătății vizavi de sistarea fondurilor către sistemul privat de sănătate, îi scandalizează pe medicii constănțeni. Aceștia susțin că o asemenea măsură dă peste cap întregul sistem de sănătate și le ruinează munca. Președintele consiliului de administrație al Clinicii Euromaterna din Constanța, dr. Ion Rușa spune: "Sper totuși ca domnul ministru să se mai gândească! Este clar o lege împotriva pacientului, în primul rând! Este grav că încalcă chiar legea Nicolăescu pe care tocmai dânsul a dat-o, prin care susține că pacientul are libertatea de a-și alege singur medicul care vrea să îl trateze și spitalul în care vrea să fie tratat. Cu atât mai mult cu cât din 2014, pacientul va fi liber să își aleagă și țara în care să se trateze. Deci dl ministru ce dorește, să deconteze tratamente din Germania, dar să nu deconteze servicii din țară? Probabil că este vorba și de o lege a discriminării. Această decizie este o încălcare flagrantă a drepturilor pacientului. Cât privește suma care ajunge la sistemul privat, nu este vorba despre 10% așa cum a declarat ministrul, ci 1%."Cât privește costul serviciilor medicale din sistemul privat, dr. Ion Rușa susține că "încă nu am ieșit din perplexitatea acestui anunț. În momentul acesta noi realizăm servicii de înaltă calitate medicală și pentru că nu vrem să facem rabat de la calitate, va trebui să găsim tot felul de soluții. Cred că dl ministru este prost sfătuit sau prost informat, pentru că nu poți lua o asemenea decizie fără să analizezi foarte bine situația. Oricum indiferent de soluții, pacientul este cel care are cel mai mult de pierdut".Dr. Dorel Buriu, managerul Clinicii MEDSTAR 2000, consideră că decizia ministrului este incalificabilă: "Este imposibil! Cred că este o mare mizerie care va afecta tot sistemul, dar în primul rând pacienții! Se încalcă în mod cert dreptul pacientului de a alege serviciile medicale. Sper ca oamenii să aleagă să se trateze în străinătate, pentru că statul e obligat să plătească decontarea. Înseamnă că pacienții nu vor mai primi bilet de trimitere. Și nu e singura problemă despre care discutăm. Este mult mai greu pentru cei ca noi care au realizat totul de la zero în privat, decât pentru cei care au preluat o aripă de spital și au făcut schimbări". Nici declarația ministrului conform căreia afacerile private se fac pe bani publici nu a rămas fără ecou în rândul managerilor de clinici private din Constanța: "O afacere privată nu trebuie să se facă pe banul public. Deci în acest moment decizia noastră este clară: sectorul public trăiește din banul public; sectorul privat trăiește din banul privat"."Trebuie să studiem normele metodologice și să vedem contractul cadru. Importantă nu este suma decontată, ci accesibilitatea pentru pacienți. În cazul în care se implementează, tot pacienții vor suporta. Pacientul ar trebui să decidă unde se duc banii în sistemul sanitar și nu Ministerul Sănătății, atâta timp cât serviciile sunt aceleași. Principiul sănătos în orice sistem medical, care ar trebui implementat și în România, este că "banii trebuie să urmeze pacientul", nu invers.Oricum este o măsură care descurajează investițiile private în domeniul sanitar, nicăieri în Europa sau SUA, spitalele private nu se finanțează doar din fonduri private. Pentru noi, Spitalul Isis, nu este o tragedie deoarece ponderea serviciilor medicale decontate de către Casa de Asigurări este mult mai mică decât serviciile cu plata directă de către pacienți. Vom analiza situația, apoi luăm măsuri", a declarat dr. Mohamed Zaher, managerul general al Spitalului privat ISIS din Constanța.Lilisa Botea, managerul Clincii Medical Analysis, a declarat că decizia ministrului este o jignire pentru medici: " Nu am crezut că o să trăiesc să văd așa ceva la 20 de ani de la revoluție! Cum adică furăm de la stat? Ne-a și jignit ministrul! Păi noi prestăm niște servicii medicale, consumăm și nu îi punem pe pacienți să plătească nici feșe, nici pansamente. Noi am investit și ministrul vrea să ne bage în faliment. Păi să se ducă în spital domnul ministru. În spital se practică tarife de unii medici. El știe asta?Asta cum o încadrăm, la ce?"Situația extrem de controversată ar putea atrage după sine și modificarea costurilor serviciilor medicale, mai susțin medicii. Faptul că serviciile din sistemul privat nu vor beneficia de decontare de la Casa de Asigurări ar obliga pacienții să se trateze doar în spitalele publice, a căror situație nu este nicidecum una pusă la punct.