Reuşită excepțională în descoperirea leacului pentru HIV

Reușită excepțională în descoperirea leacului pentru HIV

Ştire online publicată Luni, 29 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de știință danezi se așteaptă să obțină în scurt timp rezultate care să arate că „este posibil să identificăm un leac pentru HIV care să fie accesibil și potrivit pentru distribuția în masă”.Cercetătorii efectuează teste clinice pentru a verifica eficacitatea unei „strategii noi” în care este eliminat ADN-ul uman din virusul HIV, ceea ce permite sistemului imunitar să-l distrugă permanent, scrie The Telegraph, citat de Descoperă.roDacă efortul cercetătorilor va fi încununat cu succes, această reușită ar reprezenta un pas uriaș în cursa pentru identificarea unui leac pentru virusul care provoacă temuta boală SIDA.Testele de laborator au arătat deja că tratamentul funcționează, iar acum cercetătorii desfășoară teste clinice pe oameni.Tehnica oamenilor de știință presupune eliberarea virusului HIV din „rezervoarele” pe care le formează în celulele ADN, aducându-l la suprafața celulelor. Odată ajuns la suprafață, sistemul imunitar al corpului poate să-l distrugă în urma întăririi sale cu ajutorul unui vaccin.Studiile in vitro efectuate în laborator pe celule umane au avut o rată de succes atât de mare încât în luna ianuarie a acestui an cercetătorii au obținut 12 milioane de coroane daneze (1,6 milioane de euro) de la Consiliul de Cercetări Danez pentru a efectua studii pe subiecți umani.Testele clinice sunt în curs de desfășurare, iar doctorul Ole Søgaard anunță că primele rezultate sunt „promițătoare„.„Sunt aproape sigur că vom avea succes în tentativa noastră de a elibera HIV-ul din rezervoare. Provocarea constă în «convingerea» sistemului imunitar al pacienților să recunoască virusul și să-l distrugă. Acest lucru depinde de puterea și sensibilitatea fiecărui sistem imunitar”, a explicat doctorul Ole Søgaard de la Universitatea Aarhus.Dacă cei 15 pacienți care participă acum la testele clinice vor fi vindecați de HIV, leacul va fi încercat pe un număr mai mare de persoane.Dr. Søgaard subliniază că leacul nu este un vaccin, astfel că este în continuarea foarte important ca oamenii să fie conștienți că anumite comportamente nesigure, printre care sexul neprotejat și refolosirea acelor, trebuie evitate pentru a evita infectarea cu HIV.Tratamentele moderne anti-HIV permit pacienților să trăiască o viață aproape normală, cu efecte secundare limitate. Cu toate acestea, dacă tratamentul este întrerupt, „rezervoarele” de HIV redevin active și produc din nou virusul, astfel că simptomele reapar în două săptămâni.Identificarea unui leac pentru HIV ar elibera pacienții de povara tratamentului continuu, permițând totodată reducerea costurilor tratării acestei afecțiuni în mod considerabil.Cercetătorii danezi folosesc medicamente cunoscute sub numele de „inhibitori HDAC”, folosite mai ales pentru tratarea cancerului, pentru a elibera HIV-ul din „rezervoarele” din celule. Medicamentul folosit de oamenii de știință danezi poartă numele de „Panobinostat”.Acum cinci ani, consensul în lumea științei era că virusul HIV nu poate fi vindecat. Ulterior, însă, Timothy Ray Brown, un pacient infectat cu HIV, a început să sufere de leucemie. Cel ce avea să fie supranumit „Pacientul din Berlin” a beneficiat de un transplant de măduvă care l-a vindecat de HIV, devenind primul om din istorie care a scăpat în mod definitiv de acest virus.Copierea acestui mecanism de vindecare pe scară largă ar fi imposibilă, însă reușita a provocat o schimbare radicală în lumea cercetării, oamenii de știință încercând să găsească un leac, nu doar să suprime simptomele. În acest moment, cercetătorii acționează în două moduri diferite. Prima metodă constă în terapia genică, ce dorește să facă sistemul imunitar să devină rezistent la HIV. Această metodă este complexă și scumpă, nefiind ușor transferabilă la diferitele tipuri de gene din întreaga lume. Cea de-a doua metodă este cea încercată de doctorul Søgaard și de colegii săi din Danemarca, eforturi similare fiind depuse în SUA, Marea Britanie și în alte țări europene.