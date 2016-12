Retrospectiva 2013 în sănătate: proteste şi proiecte în dezbatere

Retrospectiva 2013 în sănătate: proteste și proiecte în dezbatere

Anul 2013 a fost unul al reformelor in sanatate, dar si a protestelor, Ministerul Sanatatii (MS) lansand in dezbatere publica mai multe proiecte de lege pentru o noua reforma in Sanatate, insa existand si o serie de proteste legate de salarizarea angajatilor din sistem sau de conditiile de lucru din spitale, scrie Agerpres.Tot acest an a fost marcat de nemultumirile personalului din sistem, atat sindicalistii de la Sanitas, cat si Colegiul Medicilor din Romania inaintand mai multe revendicari referitoare la salarizarea cadrelor medicale si la alocarea a 6% din PIB pentru Sanatate.