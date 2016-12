Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun că norul de cenuşă nu este periculos pentru populaţiei

Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că norul de cenușă nu este periculos pentru populației

Ştire online publicată Luni, 19 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Dr. Adrian Streinu-Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a afirmat că norul de cenușă vulcanică, ce trece pe deasupra României, nu constituie un pericol pentru sănătate. „Dacă cenușa ajunge la nivelul solului, lumea va trebui să se protejeze, în sensul că va trebui să aibă haine care să acopere pielea, să nu poarte lentile de contact pentru că s-ar putea ca această cenușă să intre în spațiul dintre globul ocular și lentila de contact și să provoace leziuni importante”, a afirmat medicul. Organizația Mondială a Sănătății i-a avertizat pe europeni că trebuie să se protejeze de norul de cenușă. Particulele de cenușă sunt periculoase, pentru că se pot depune pe plămâni și cauzează probleme de respirație. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, norul are o concentrație de 58% dioxid de siliciu, care nu este periculos decât dacă este vorba de o expunere îndelungată. Norul este la altitudini de peste 6.000 de metri și nu are efecte asupra populației. 2.500 de bolnavi de cancer pot efectua investigația PET/CT gratuit Bolnavii au la dispoziție, începând din acest an, un subprogram de monitorizare activă a terapiilor specifice, prin care își pot realiza gratuit tomografii cu emisie de pozitroni (PET/CT) - o investigație de înaltă tehnologie, recent introdusă în țara noastră. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a afirmat că pentru anul în curs vor fi decontate 2.500 de investigații pentru tot atâția bolnavi din întreaga țară, care vor fi realizate în două centre specializate din București și Oradea. Bolnavii vor fi selectați dintre cei care au diagnosticul confirmat de medicul oncolog și sunt aflați într-o schemă de tratament. Metoda va fi aplicată pentru a urmări eficacitatea tratamentului administrat pacienților, astfel încât, dacă terapia nu funcționează, să fie modificată. La Constanța există un cabinet privat unde sunt realizate astfel de investigații, dar contra-cost.