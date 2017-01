Renunţaţi la fumat brusc, nu treptat!

Renunțați la fumat brusc, nu treptat!

„De luni, nu mai fumez!” În ultimul an, ți-ai spus asta de cel puțin zece ori. Mereu ai amânat „pasul cel mare”, nu pentru că așa ai vrut, ci pentru că au intervenit anumite evenimente care ți-au stat în cale. Ba că ai avut multe examene, ba că ai avut probleme sentimentale, ba că nu aveai dispoziția necesară. Și, uite așa, ai continuat să fumezi. Mulți fumători se decid să renunțe la viciu treptat, prin reducerea numărului de țigări. O tehnică greșită - susțin medicii. „Părerea mea este că răul trebuie tăiat de la rădăcină. Cei care încearcă să reducă numărul de țigări oricând se pot întâlni cu evenimente care să le strice acest plan, așa cum sunt petrecerile, diversele întruniri. Cu voință, putem scăpa de acest viciu”, spune dr. Vera – Enikö Pall, coordonatorul cam-paniei antufumat derulată la nivelul județului Constanța. „Fumatul poate să ucidă”, „Fumatul încetinește circulația sângelui și provoacă impotență”, „Fumatul poate provoca cancer pulmonar, care este letal”, „Tutunul dăunează grav sănătății” - sunt doar câteva dintre avertismentele pe care le regă-sim pe pachetele de țigări. De ce este tutunul atât de dăunător? De ce trebuie să renunțăm la fumat? Specialiștii susțin că un pachet de 20 de țigări se transformă în 40 de litri de fum. Fiecare litru conține 5.000 de miliarde de particule toxice, între care nicotină și gudroane, care cauzează dezechilibre grave în organism. Pentru a fi impulsionați să renunțe la viciu, fumătorii trebuie să se informeze cu privire la riscurile la care se expun. „În afară de cancer, fumatul poate provoca bronșită cronică, infarct miocardic, ulcer, arterită, boli care pot avea final tragic”, a explicat dr. Pall. Persoanele care vor să reununțe la fumat pot apela la consiliere psihologică, pentru că, în afară de dependența fizică, fumătorii au și o dependență psihică. Dependența de țigară este foarte complexă. Pentru unii, țigara este cel mai bun prieten”, a explicat dr. Pall. De asemenea, vă puteți înscrie în continuare în Campania antifumat finanțată de Ministerul Sănătății. Potrivit dr. Vera - Enikö Pall, coordonatorul campaniei la nivel de județ, până acum 70 de constănțeni au fost incluși în program, iar 30 dintre ei chiar au reușit să se lase de fumat. Programul finanțat de Ministerul Sănătății continuă. Persoanele care vor să se lase de fumat primesc gratuit medicamente și consiliere psihologică. Un nou lot de medicamente este posibil să fie livrat la Constanța după data de 1 aprilie. Persoanele interesate de această campanie se pot înscrie în program telefonând la unul dintre numerele: 0241/696.889 sau 0241/546.177. Terapia antifumat are mai multe etape. În prima fază, pacientului i se face un test pentru a verifica gradul de dependență. În cazul în care nu este dependent de nicotină, el va primi doar consiliere psihologică. În caz contrar, i se va administra un tratament. Medicamentele îl ajută să treacă peste perioada de sevraj. Pacienții se prezintă periodic la medic pentru a-și lua medicamentele și pentru a li se face teste care să arate dacă au renunțat la fumat pe perioada tratamentului. Dr. Pall spune că medicamentele utilizate în terapia antifumat pot avea reacții adverse, așa cum sunt durerile de cap sau de stomac. De asemenea, în farmacii există zeci de produse care substituie țigările, sub formă de pastile sau de plasturi, care se pot lua și fără prescripție medicală. Produsele de acest gen sunt contraindicate pacienților cu probleme psihice sau neurologice - a mai precizat dr. Pall.