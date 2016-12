Medicii acuză:

Remediile naturiste fac mai mult rău

Sărăcia îi face pe mulți bolnavi să-și întoarcă privirea dinspre medicina alopată spre cea naturistă.Câteva minute într-o farmacie ne oferă și explicația: pastilele indispensabile unui cardiac, de exemplu, costă câteva zeci de lei, în vreme ce o cutie de ceai, folosit „din cele mai vechi timpuri”, cum spune reclama, este vreo doi sau trei lei. Cardiologii nu neagă beneficiile remediilor naturiste, dar atrag atenția că și atitudinea bolnavilor, de a se baza exclusiv pe ele, este greșită.Infarctul îi bagă în spital„Toți bolnavii trebuie să rețină niște aspecte foarte importante: cu cât boala este depistată mai devreme și tratată încă din primele etape de evoluție, cu atât mai bine. Mai ales în cazul bolilor de inimă, pentru care trebuie urmat tratament toată viața. Foarte mulți bolnavi se mulțumesc însă cu produsele medicinii naturiste, căreia i se face o reclamă foarte mare, în toate formele mass-media. Eu înțeleg că nu face rău, dar bolnavii întârzie să vină la consultații, iar în momentul în care se prezintă au deja complicații“, a subliniat dr. Elvira Craiu, medic-șef Secția de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Specialistul a adăugat că a avut numeroși pacienți care, deși se știau bolnavi de inimă, nu s-au prezentat chiar și vreme de un deceniu la medicul de familie sau la cardiolog, bazându-se pe ierburile medicinale. În vreme, afecțiunea s-a agravat și au ajuns la spital după un infarct miocardic (ce ar fi putut fi evitat, dacă era urmat tratamentul corespunzător) sau având nevoie de un by pass pentru a supraviețui.„Și eu beau ceai de mentă, dar merg și la doctor!”„Și eu sunt de acord că aceste preparate ale medicinii naturiste fac bine omului. Și eu beau un ceai de mentă, când am o tendință la diaree, și eu beau mușețel și fac gargară când am o problemă la măsea, dar a doua zi merg la doctor. Căci dacă se persistă în acest tratament ineficient, se ajunge la complicații. Sfatul meu este să ia remedii naturiste, dar să meargă și la medic, la control“, a adăugat medicul cardiolog. Altfel spus, infuzia din coada-șoricelului, ceaiurile din talpa găștii, mentă și cimbrișor de câmp sau din flori de tei, de soc și de păducel sunt bune, dar numai după ce în prealabil a fost consultat și medicul cardiolog. De altfel, acesta este și sfatul medi-cului naturist, dar oamenii nu obișnuiesc să-l consulte nici pe acesta înainte de a se trata singuri cu plante medicinale. Omega 3, doar la sfatul mediculuiUn alt aspect asupra căruia a atras atenția dr. Craiu este „lejeritatea“ cu care pacienții ingerează suplimente nutritive ce conțin Omega 3 sau Omega 6, substanțe renumite pentru că duc la creșterea protecției inimii și sistemului imunitar și scad colesterolul. Potrivit medicului, bolnavii cumpără medicamentele, fără a consulta medicul în prealabil. „Există su-plimente nutritive care conțin Omega 3 sau Omega 6, iar oamenii le cumpără, pentru că vor să le fie bine. Dar noi nu putem să ne pronunțăm dacă într-adevăr respectivele produse vor avea vreun efect, pentru că nu există studii efectuate. Pentru a fi recomandat, medica-mentul trebuie să aibă studii, să avem încredere în el“, a adăugat medicul.