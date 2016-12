Remedii pentru a trata răcelile şi gripa

Remedii pentru a trata răcelile și gripa

O supa calda de pui sau un ceai fierbinte sunt leacuri valabile dintotdeauna pentru raceala si gripa. De ce? Pentru ca in momentul in care inghiti ceva fierbinte, caldura se va transfera din esofag in trahee. Aceasta caldura poate ajuta la fluidizarea mucusului si va fi mai usor sa tusim si sa il eliminam”, ne sfatuieste dr. Norman Edelman, seful Asociatiei Americane a Plamanilor.Cand esti racit este esential sa bei multe lichide. Poate ca nu esti obisnuit sa te hidratezi corespunzator in fiecare zi, dar cand esti racit este obligatoriu. De ce? Pentru ca mucusul se subtiaza, este mai putin aderent, si astfel nu se mai poate lipi de caile respiratorii. Orice fel de lichid este recomandat, insa limiteaza consumul de cafea sau alcool pentru ca ambele duc la deshidratare, deci nu este in avantajul tau, scrie sfatulparintilor.ro.