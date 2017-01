Remedii naturale pentru a scăpa de mătreaţă

1

contra matretei produs natural

Eu am incercat multe sampoane si tratamente ca sa scap de matreata si mancarimea scalpului. Dupa mult timp am reusit sa scap cand am gasit un sampon foarte bun recomandat de un doctor dermatolog. Doctorul mi-a zis sa cautat sampon anti-matreata cu ulei 100% pur din arbore de ceai (tea tree oil) de la Thursday Plantation. Pe langa sampon eu mi-am cumparat si o sticluta de ulei 100% pur din arbore de ceai(tea tree oil) si am pus direct in sampon sa fie mai puternic la inceput. Efectele au fost asa cum mi-a zis doctorului, am scapat complet de matreata si de mancarimea scalpului. Acuma mai folosesc doar samponul pentru pur si simplu m-am indragostit de mirosul lui si de faptul ca nu face spuma cum fac produsele chimice.