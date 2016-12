Remedii din plante pentru durerile de oase şi articulaţii

Remedii din plante pentru durerile de oase și articulații

Dr. Mihaela Dancu, practicant gemoterapie, în cadrul Centrului Medical New Life Diamond

Trecerea anilor lasă, invariabil, urme asupra organismului; iar cel mai frecvent sunt resimțite durerile caracteristice afecțiunilor osteo-articulare. Fie că este vorba de supărătoare jene la nivelul articulațiilor, fie că suferința este localizată la nivelul spatelui sau picioarelor, nu este persoană să nu fi avut neplăceri din cauza acestor dureri. Mai ales dacă respectivele persoane sunt meteo-sensibile și resimt „în oase” fiecare variație de temperatură. Pentru astfel de suferințe, medicina alternativă recomandă înlocuirea medicamentelor antiinflamatoare (sau combinarea lor, atunci când situația o impune!) cu remedii homeopate.Dr. Mihaela Dancu, medic de familie, practicant gemoterapie, în cadrul Centrului Medical New Life Diamond, din municipiul Constanța, a explicat pentru cititorii „Cuget Liber”: „Pentru toate afec-țiunile osteo-articulare, obișnuiam să folosim antiinflamatoare. Cu ajutorul plantelor, însă, dăm tratamentul în funcție de sensibilitățile pacientului. Căci contează dacă pacientul este sensibil la frig și umezeală, sau poate doar la frig, ori la căldură; contează dacă și cât transpiră, dacă bea sau nu apă etc. Remediul homeopat este stabilit de sensibilitatea fiecăruia, de toate aceste aspecte și multe altele. Căci putem să folosim puterea miraculoasă a plantelor, a naturii, pentru a ne vindeca”.Gemoterapia este o ramură a bioterapiei, care utilizează extrac-tele obținute din țesuturi vegetale embrionare, precum muguri, mlă-dițe, scoarța internă a rădăcinii sau scoarța de pe ramurile tinere, seva sau semințe.Pentru cei care resimt dureri articulare, de exemplu, dr. Mihaela Dancu, recomandă extractul de muguri de coacăz negru. „Coacăzul negru este precum un cortizon natural, de altfel, așa și este su-pranumit: «antiinflamatorul natural». De asemenea, se folosește și extractul de mlădițe de șneapăn. În perioadele acute, se poate folosi chiar mai des decât scrie pe prospect. Recomandat este și extractul de mugur de viță de vie sau mlădiță de viță de vie”, a adăugat medicul practicant de gemoterapie.Atenție! Remediile din plante sunt recomandate în perioadele de început ale suferințelor, nu când afecțiunile sunt cronicizate, foarte înaintate. „Sunt situații, de exemplu, când persoanele constată că se simt rău, că au stare generală de sănătate alterată, dar analizele medicale nu descoperă nicio afecțiune. Sunt mulți în această situație. Putem vorbi, cumva, de un stadiu preclinic al afecțiunilor. Nu este nicio boală, dar pacientul nici bine nu se simte, nu știe exact ce are, medicii nu-i găsesc nimic. Ei bine, în aceste cazuri sunt recomandate remediile din plante. De asemenea, aceste remedii sunt recomandate când afecțiunile nu sunt cronicizate. De exemplu, când este vorba despre o artroză care duce deja la apariția de modificări la nivel osos, se im-pune tot endoprotezarea, tot medicina alopată”, a atras atenția dr. Mihaela Dancu.Și în cazul homeopatiei, precum în medicina alopată, pacienții sunt sfătuiți să recurgă la sfatul unui specialist înainte de administrarea remediilor. „Este bine să se discute cu un medic specialist, să nu fie luate aceste remedii pe auzite. Remediile sunt personalizate, în funcție de simptomele pacienților, mai ales că aceștia pot avea patologii asociate. Medicul este cel care adaptează remediul în funcție de simptomele pacientului”, a concluzionat medicul de familie.