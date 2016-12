REGIMUL VERDE: cum să slăbeşti cinci kilograme într-o lună

REGIMUL VERDE: cum să slăbești cinci kilograme într-o lună

Regimul verde nu este doar un regim de slabire, ci si un regim de detoxifiere a organismului. Uite cum slabesti 5 kilograme intr-o luna cu regimul verde.Avantajul regimului verde este ca vei avea voie sa mananci, in afara meselor principale, mai multe gustari. Acest lucru este interzis de alte diete. Dezavantajul este ca, la un moment dat, s-ar putea sa te saturi de atatea fructe si legume. Mai ales daca nu obisnuiesti sa consumi aceste alimente in cantitate mare, introducerea lor in alimentatie poate duce la balonari, potrivit realitatea.