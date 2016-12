Refă-ţi silueta după sărbători!

Refă-ți silueta după sărbători!

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mierea și scorțișoara sunt recunoscute pentru beneficiile aduse sănătății, datorită valorilor nutriționale. Au apărut tot felul de discuții despre dieta cu miere și scorțișoară, unele persoane susținând că nu au sesizat nicio schimbare după ce au urmat aceasta dietă, în timp ce altele o recomandă cu entuziasm pentru pierderea în greutate. În realitate, cu toate că mierea și scorțișoara sunt două produse extrem de cunoscute, dieta nou-născută prin combinarea acestora este una din cele mai recent apărute. Rețeta de mare ajutor în lupta cu kilogramele în plus este foarte simplu de preparat, deoarece aveți nevoie numai de miere, scorțișoară și apă fierbinte. Pasul 1 - o linguriță cu miere și o jumătate de linguriță cu scorțișoară se amestecă într-un recipient, după care se pune apă (aproximativ o cană). Pasul 2 - Amestecul se pune la fiert, iar după ce a dat în clocot se împarte în două porții egale. Pasul 3 - Una dintre aceste porții va fi consumată dimineața, pe stomacul gol, iar cea de-a doua seara, înainte de culcare. Pasul 4 - În cazul persoanelor care suferă de alergii sezoniere, folosind mierea în această combinație ajută la atenuarea simptomelor alergice. Mierea conține polen din plante și flori folosite de albine la fabricarea acesteia. Prin ingerare, mierea va acționa ca un rapel imunitar, reducând astfel alergiile la flori și plante. Pasul 5 - Pentru mai mult gust și savoare se recomandă achiziționarea de scorțișoară proaspătă... odată gustată scorțișoara proaspătă veți uita de cea din comerț care are gust de carton. Slăbește două kilograme pe săptămână Potrivit site-ului sfatul medicului.ro, partizanii acestei diete recomandă adăugarea unei lingurițe de miere în amestec, chiar înainte de a fi consumat, pentru a beneficia de substanțele nutritive conținute. Se estimează că această dietă ajută la pierderea a două kilograme săptămânal, fără alte modificări ale dietei. Principalul efect al amestecului de miere și scorțișoară este eliminarea depozitelor de grăsime. Totodată, datorită mierii care este un bun antioxidant, această combinație curativă de miere și scorțișoară ajută la prevenirea cancerului, afec-țiunilor pulmonare și reglează funcțiile sistemului digestiv. Scorțișoara are și ea efectele sale individuale, aceasta acționând asupra zahărului din sânge contribuind la eliminarea lui înainte de a fi transformat în grăsime. Dieta cu miere și scorțișoară acționează mai ales asupra grăsimii abdominale! Atenție: această mixtură se prepară numai din miere și scorțișoară, fără nimic altceva (lămâie, lime, oțet). Nu este necesar să consumați acest amestec de mai multe ori pe zi, dimineața și seara este suficient. Remedii naturiste cu miere și scorțișoară Cele două ingrediente pot constitui remedii naturiste foarte bune pentru multe afecțiuni. Pentru bolile cardiovasculare se prepară o pastă din miere și scorțișoară, pudră care poate fi consumată pe pâine sau biscuiți în loc de gem sau dulceață. Această pastă reduce colesterolul și previne atacul de cord. Folosirea frecventă a acestui amestec ameliorează dispneea și reglează ritmul cardiac. Persoanele care suferă de artrită pot consuma în fiecare zi o ceașcă cu apă fierbinte la care se adaugă două linguri cu miere și o linguriță cu scorțișoară pudră. Dacă acest remediu este administrat frecvent poate trata și artrita cronică. Pentru distrugerea germenilor din vezica urinară se amestecă două linguri de scorțișoară pudră cu o linguriță cu miere într-un pahar cu apă călduță. Acest amestec se consumă zilnic! În caz de răceală se recomandă un tratament timp de trei zile cu un amestec format dintr-o linguriță de miere călduță și 1/4 linguriță cu scorțișoară pudră. Acest amestec ajută la vindecarea tusei convulsive și la decongestionarea sinusurilor. Amestecul de miere și scorțișoară ajută, de asemenea, la tratarea ulcerelor stomacale. În plus, aplicând un amestec format din părți egale de miere și scorțișoară pe suprafețele afectate, ajută la tratarea eczemelor, pecinginilor și a altor tipuri de infecții ale pielii. Stadiile avansate de cancer la stomac sau osos au fost tratate cu succes cu ajutorul mierii și a scorțișoarei. Pacienții care suferă de aceste forme de cancer trebuie să consume zilnic o lingură cu miere și o linguriță cu scorțișoară, de trei ori pe zi, timp de o lună.