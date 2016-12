Reducerile continuă la testările pentru depistarea hepatitei C

Constănțenii care nu au apucat să meargă până acum la unul din centrele medicale unde se efectuează testări la preț redus pentru depistarea hepatitei C, mai au la dispoziție încă șase săptămâni pentru a beneficia de ofertă.Compania Merk Sharp&Dohme (MSD) România derulează, de la începutul acestei luni, campania de testare pentru depistarea virusului hepatitei C, tratat mult mai ușor în faze incipiente. Cei care vor să afle dacă sunt infectați cu virusul hepatic C se pot testa la preț redus, până la sfârșitul lunii viitoare, în patru centre medicale din județ. Testările costă aproximativ 18 lei, cu 55% mai puțin decât prețul inițial (39 lei), iar pacienții cu rezultate pozitive sunt consiliați gratuit.Analizele se efectuează în centrele Bioclinica din județ, situate în municipiul Constanța, pe bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 92, în zona CET și pe bd-ul I.C. Brătianu, nr. 2-4, în Cernavodă, pe str. Medgidiei nr. 1, iar în Năvodari, pe str. Culturii, nr. 1. Laboratoarele medicale sunt deschise în fiecare zi de luni până vineri, între orele 8.00 și 20.00, iar sâmbăta, programul de funcționare este între orele 08.00 și 14.00.