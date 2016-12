Recomandări naturiste pentru un bronz sănătos

Principala misiune pe timpul verii pentru mulți dintre noi este să ne bronzăm. Să ne facem ciocolatii, iar pielea noastră să lucească frumos. Asta nu înseamnă însă să zăcem pe plajă de dimineața până seara sau să ne facem abonament la solar. E drept că vom căpăta rapid o culoare cafenie, însă nu este exclus să ne alegem și cu vreun cancer de piele. Mai ales în zilele fierbinți precum cele din perioada aceasta. Așa că a ne bronza sănătos înseamnă a ne și proteja sănătatea. Specialiștii dermatologi susțin că cel mai indicat, pentru a obține bronzul dorit și pentru a nu ne distruge pielea, este să stăm la soare dimineața, între orele 8 și 11 și după-amiaza, între 16 și 18. Dar, dacă respectăm aceste ore, nu înseamnă că nu mai este nevoie și de protecție. Pregătirea pielii pentru bronzat începe cu mult înainte de a ne duce la plajă. Ea trebuie hrănită cu multe substanțe nutritive și vitamine. Alimentele bogate în seleniu, beta-caroten, vitamina E o protejează de soare pentru că acționează contra radicalilor liberi și cresc toleranța la acțiunea razelor ultraviolete. De aceea este bine să consumăm, încă de la începutul verii, numeroase fructe și legume, precum morcovi, varză, praz, ceapă, roșii, pepene, caise, dovleac, piersici, banane, portocale, papaya, lapte, gălbenuș de ou, nuci, alune, fructe de pădure. Uleiul de cătină, protector împotriva radiațiilor solare De asemenea, cu aproximativ o săptămână înainte de expunerea la soare, este bine să luăm un tratament cu coenzima Q10 care pătrunde în straturile pielii și protejează organismul împotriva radiațiilor solare. De preferat administrarea coenzimei Q10 în ulei de cătină (aproximativ 20 mg/zi), pentru o absorbție optimă. În plus, uleiul de cătină este o sursă excelentă de vitamine cu acțiune regeneratoare asupra metabolismului celular, antioxidantă, imuno-modulatoare. În administrarea externă, este un bun cicatrizant, având un remarcabil efect dermo-regenerator, antiinflamator, nutritiv. Este un excelent protector împotriva radiațiilor solare sau de altă natură. Beta-caroten pentru bronzare uniformă Același efect protector împotriva radiațiilor solare îl are și ceaiul verde. În plus, el calmează inflamațiile și se poate consuma de două ori pe zi în amestec cu mentă, cu adaos de lămâie și miere. Pentru o bronzare uniformă și sănătoasă, beta-carotenul are efect antioxidant, întârziind procesele de îmbătrânire. El protejează împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete. Se pot consuma și ceaiuri din gălbenele, fructe de păducel, frunze și fructe de afin, frunze de urzică, păpădie, scoarță de salcie, pentru o bună hidratare cu efecte protectoare împotriva razelor solare. Este recomandat un consum de două-trei căni pe zi. Emulsii miraculoase pentru piele În general, înainte de expunerea la soară, este absolut necesar să folosim creme cu protecție solara ale căror principii active sunt naturale și sunt mult mai bine tolerate de către piele: extractele din aloe, măsline, susan, boabe de grâu, avocado. Acestea reduc impactul razelor solare și chiar blochează aproximativ 20% din aceste raze, deci au un rol cert de protecție a pielii față de reacțiile adverse ale luminii solare. Cremele de protecție solară pe bază de uleiuri sau unguente emulsionate în apă aderă mai bine la piele și îi conferă o protecție superioară, în comparație cu cremele pe bază de gel, lapte sau spumă. Ce mai e nou sub soare Dacă nu credeți în produsele naturiste, există pe piață o gamă foarte largă de produse pentru protecție solară. Mai nou loțiunile de plajă conțin și ingrediente antioxidante pentru a menține pielea sănătoasă, hidratată și tânără. De altfel se știe că vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru o bună protecție a pielii față de razele UV. De aceea este bine să căutăm creme cu vitaminele A, C, E, extracte de ceai verde, semințe de grepfrut și alge marine. Însă nu trebuie să vă zgârciți. Pentru ca să obțineți rezultatele pe care le doriți utilizați cantitatea de loțiune recomandată de către producători, pe ambalaj. În total, se consumă cam trei tuburi pentru fiecare săptămână pe plajă. Păstrarea bronzului Pentru a vă păstra nuanța ciocolatie, renunțați la băile calde pentru că fac bronzul să dispară mult mai repede. Alegeți dușurile scoțiene. După duș, tamponează ușor pielea cu ajutorul prosopului. De asemenea, renunțați la ceara de epilat și cremele depilatoare. Ele ajută la îndepărtarea bronzului de la suprafață. Alegeți aparatul epilator sau lama. Uitați și de produsele exfoliante; folosiți creme și geluri de duș cu efecte hidratante și calmante.