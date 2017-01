Reacţiile adverse ale tratamentului hepatitei sperie, dar pot fi depăşite

Reacțiile adverse ale tratamentului hepatitei sperie, dar pot fi depășite

Pentru a urma tratamentul împotriva hepatitei trebuie curaj, le declara un specialist gastroenterolog membrilor Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO). Pacienții se sperie de efectele adverse pe care le dă terapia cu interferon, ce pot varia de la scăderea în greutate până la tulburări de memorie. Este dificil, admit medicii, dar reacțiile adverse pot fi depășite cu sprijin și susținere din partea medicului și a familiei. De altfel, la încheierea tratamentului, dispar și efectele nedorite. Terapia pentru hepatitele B și C este, în întreaga lume, pe bază de interferon - o proteină sintetizată din celulele organismului, ce are rol de apărare împotriva infecțiilor bacteriene, virale și parazitare. Substanța farmaceutică este utilizată, în țara noastră, începând din 1991 și este inclusă de Ministerul Sănătății pe lista medicamentelor compensate. Dar pentru că o serie de ședințe, pentru un singur pacient, costă aproximativ 30.000 de euro, numărul celor care au acces la tratament este limitat. Pacienți care vor să renunțe la tratament Bolnavii diagnosticați cu hepatita B și C întocmesc dosare, pe care le depun la casele județene de asigurări de sănătate, de unde sunt trimise, mai departe, la București. Din cele câteva mii de persoane de la nivelul țării care au nevoie de terapie cu interferon, anual sunt aprobate doar câteva zeci de dosare. În consecință, bolnavii au de așteptat și până la doi ani până să înceapă tratamentul cu interferon. Între timp, au arătat medicii, ei se documentează despre ce înseamnă această terapie, fie de pe internet, fie pe la pacienții pe care îi întâlnesc în fața cabinetului medicului specialist, iar informațiile pe care le primesc sunt de natură să-i sperie. „Am avut pacienți care, atunci când le-a fost aprobat dosarul pentru începerea tratamentului, au vrut să renunțe, de teama reacțiilor adverse”, ne-a spus dr. Elena Dumea, medic specialist infecționist în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Reacțiile adverse dispar după terapie Într-adevăr, efectele adverse există și pot fi dure pentru organismul pacienților. Sunt frecvente: o constantă stare de oboseală fizică, lipsa poftei de mâncare și scăderea în greutate, dureri musculare, febră, frisoane, astenie, cefalee. Aceste reacții depind de dozele folosite. Trebuie precizat însă, după cum a arătat dr. Elena Dumea, că pacienții încep să ia înapoi în greutate imediat după finalizarea tratamentului, astfel că ajung la aproximativ aceleași kilograme după ședințele terapeutice. Des semnalate de pacienți sunt și tulburările gastrointestinale, precum vărsăturile, diareea, greața și durerile abdominale. Totodată, în timpul tratamentului pacienților le poate cădea părul, pot acuza mâncărimi ale pielii, femeile resimt tulburări menstruale, iar bărbații impotență. Sunt frecvente și disfuncțiile sexuale, căci femeilor le scade libidoul, iar bărbații au dificultăți de erecție și de ejaculare. Medicii au arătat că le-au fost semnalate și tulburări ale sistemului nervos, precum amețeli și probleme de concentrare. Iar lista cu reacțiile adverse poate continua. Medicii atrag atenția însă că, în ciuda acestor aspecte, pacienții nu trebuie să ignore șansele de vindecare pe care le oferă tratamentul. Potrivit dr. Felicia Coman, medic primar gastroenterolog, statisticile arată că hepatita C se vindecă într-un procent de 60-65% cu tratament antiviral și hepatita B într-un procent de peste 25%. „Este bine de știut că, odată cu terminarea trata-mentului, toate reacțiile adverse dispar. De asemenea, trebuie precizat că sunt extrem de rare situațiile, poate doar într-un procent de până la 1%, în care tratamentul antiviral este întrerupt din cauza reacțiilor adverse”, a subliniat medicul. Un alt sfat pe care îl dau medicii, în special în cazul pacienților cu hepatită, este să nu citească prospectul medicamentului. Motivul: în cele mai multe cazuri, are efectul de a-i demoraliza și panica mai mult. Măsuri pentru ameliorarea efectelor adverse Efectele adverse pot fi combătute sau ameliorate printr-o serie de măsuri. O atenție deosebită trebuie acordată hidratării. Dr. Adrian Cătinean, specialist medicină internă, a arătat că hidratarea este o componentă esențială în controlul simptomelor asociate cu terapia antivirală. „În funcție de greutatea corporală a pacientului, înmulțim numărul de kilograme cu 30 ml și obținem cantitatea de lichide necesară pentru o zi. Spre exemplu, dacă aveți 90 de kilograme, ar trebui să beți 90x30 ml=2.700 ml, adică aproximativ 10 - 12 căni de apă. Nu este neapărat necesar să beți apă îmbuteliată. Chiar și apa de la robinet este bună. Pe lângă apă mai puteți bea sucuri de fructe, precum mere și zmeură”, a arătat medicul. Dacă aveți febră, specialistul vă recomandă ingerarea de para-cetamol, dar nu mai mult de o pastilă sau două pe zi. Nu consumați decât o cafea pe zi și abțineți-vă de la consumul de băuturi alcoolice! Tratamentul durează un an de zile Peste hotare, tratamentul pentru hepatită C durează între 24 și 48 de săptămâni. În România, terapia este standard, de un an. Potrivit medicilor, s-a luat această decizie după un studiu efectuat în anii Ž90, când s-a constatat că majoritatea pacienților cu hepatită C prezentau genotipul 1 din cele șase existente - genotip considerat ca fiind unul dintre cele mai rezistente la tratament. Din acest motiv, în prezent nu se mai efectuează teste pentru stabilirea genotipului decât dacă pacientul are motive întemeiate să suspecteze că infectarea a avut loc peste hotare. Analizele pentru stabilirea genotipului costă aproximativ 600 de lei. Dacă sunteți îngrijorat din cauza efectelor adverse, cel mai indicat este să discutați cu medicul specialist despre temerile pe care le aveți.