REACŢIE ŞOCANTĂ A SPITALULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA: "Condiţiile sunt cele care sunt, ce putem face?!" Mama lui Denis Paşcovici, acuzată de medici că minte

REACȚIE ȘOCANTĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA: "Condițiile sunt cele care sunt, ce putem face?!" Mama lui Denis Pașcovici, acuzată de medici că minte

Drama lui Denis Pașcovici, băiețelul de 11 ani al fostului fotbalist de la Farul și de la Dinamo, Cosmin Pașcovici, a zguduit din nou opinia publică și ne-a readus aminte că nu ni se acordă dreptul să fim tratați, în condiții umane, nici măcar în Spitalul Județean de Urgență.Denis a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală, pe când avea doar doi anișori. În tot acest timp, a fost tratat și a suferit mai multe intervenții chirurgicale în străinătate, iar după cel mai recent control în Franța, în luna aprilie, s-a confirmat că starea sa este bună. Acum, însă, Denis se află internat, în comă, în secția de Terapie Intensivă Pediatrie a Spitalului Județean Constanța, iar mama sa veghează zi și noapte lângă patul acestuia.Mama lui Denis este revoltată de condițiile „nepotrivite” cu care se confruntă la secția de Terapie Intensivă, dar și de faptul că fiul său, deja grav bolnav, a contactat două bacterii intraspitalicești.„Am cumpărat eu antibiotice când i s-au descoperit primele bacterii luate în spital. Asta e cel mai rău. Că după atâția ani în spitale începi să înțelegi și să vezi că nu poți face nimic în fața sistemului. Aici în spital, refolosesc canulele, le resterilizează, deși ar trebui să fie aruncate. Uite că de pe canulă a luat Klebsiella și Piocianic! Am adus eu betadină de acasă, că la spital nu era. Denie e hrănit pe nas, tubul nazo ar trebui schimbat la 15 zile, am făcut eu scandal și l-au schimbat medicii după 42 de zile! Dacă pentru boală nu e nimeni de vină, pentru ce e în jur trebuie să răspundă cineva. Secția de Terapie Intensivă Copii e groaznică! E doar o toaletă, iar părinții nu au acces la ea. Nu e vina medicilor, ci a managerilor. Doamna doctor Bodărău, șefa de secție, e extraordinară, m-a ajutat enorm. Dar Denis se stinge în această mizerie!”, a povestit Ionela Pașcovici, mama lui Denis, pentru www.tolo.ro.„Dacă a făcut infecții spitalicești, toți fac!“Reprezentanții SCJU au declarat că le este cunoscut cazul lui Denis, însă au dezmințit tot ce a afirmat mama băiatului, punând totul pe seama durerii pe care femeia o simte în aceste momente.„Cunoaștem cazul foarte bine, pentru că avem grijă de acest copil de două luni de zile, însă tot ce afirmă mama acestuia este o minciună. Acest copil a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală pe când avea doar doi ani, iar în urmă cu două luni a făcut o gravă hemoragie cerebrală, aproape de accident vascular, și a fost operat la noi în spital.În tot acest timp, de când este bolnav, copilul a suportat tratament specific, a fost iradiat și a rămas cu grave deficiențe cerebrale. Starea lui este gravă, nu mănâncă, nu recunoaște pe nimeni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Constanța.Potrivit acestuia, copilul a fost îngrijit întocmai procedurilor și consideră că mama ar fi trebuit să meargă să discute direct cu conducerea spitalului. „Tot ce a afirmat mama sa este o minciună. Am vorbit cu medicii de pe secție și mi-au spus că i s-a schimbat canula și a fost îngrijit corespunzător. Dacă a făcut infecții intra-spitalicești, toți fac. Gândiți-vă că stă de două luni în spital. Aerul ajunge direct în plămâni nu mai este drenat de sistemul limfatic, era de așteptat să facă o infecție. Îi înțelegem tragedia doamnei, însă din ce a declarat, nimic nu este adevărat și nu înțeleg de ce nu a discutat direct cu noi”, a mai spus reprezentantul spitalului.„Condițiile sunt care sunt, ce putem face?!!“Întrebat despre condițiile insalubre de la Secția de Terapie Intensivă, directorul medical al SCJU a afirmat că și acestea sunt în imaginația pacienților. „Condițiile sunt care sunt, ce putem face?! ”. La întrebarea dacă va fi renovat spitalul pentru ca pacienții să poată sta în condiții umane acesta ne-a răspuns: „Când vor fi bani. Renovarea se va face când vom primi fonduri de la Consiliul Județean și de la Ministerul Sănătății”. Mihnea Avram afirmă că banii aceștia, pentru a îmbunătăți condițiile din spital, au fost solicitați în re-petate rânduri, însă nu s-a luat nicio atitu-dine în acest sens.Însă, până se vor mobiliza autoritățile, constănțenii vor fi în continuare „tratați” în condițiile „care sunt”, condiții care nu îți permit nici să te speli, pentru că ți-e scârbă să atingi acele obiecte vechi, jerpelite și posibil contaminate.