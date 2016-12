Reacţia Spitalului Judeţean la "MIZERIA" de la PEDIATRIE: VA DA ÎN JUDECATĂ PĂRINŢII CARE SE PLÂNG

8

Curaj

Eu nu sunt in tara, am plecat pentru a scapa de viata mizerabila de acolo si sa pot da o viata linistita copilasilor mei lasand in urma familia, rudele, prietenii si locurile in care am copilarit. Sunt singura printre straini dar sunt fericita pentru educatia, sprijinul si respecul ce ni se acorada.Imi aduc aminte teroarea pe care am trait-o in acel spital alaturi de baietelul meu care avea numai un an. Am iesit din spital dupa o saptamana cu pneumonie..eram disperata. Am luat trenul si am fugit la Predea pentru ami trata copilul. Mizeria din spital era de nedescris chiar si acum 16 ani in urma. Nu trebuie sa permitem la nesfarsit. Eu cand am vazut imaginile am ramas socata, nu ma asteptam ca dupa atatia ani pediatria sa nu fie cel putin dezinfectata, curatata. Cei din uniunea europeana nu stiu in ce conditii traiesc micutii in spitale...in alte tari ar fi inchis imediat acel spital si responsabilii ar fi platit consecintele. Problema este ca nu s-ar fi ajuns in aceasta situazie nici cel putin 10%. Va voi sustinesi daca va fi nevoie ma voi implica de aici de unde sunat!!!! Multa basta si nu renuntati, pentru voi si pentru drepturile copilasilor vostri!