Răsfăţ de sărbători pentru constănţence, de la Iowemed

Răsfăț de sărbători pentru constănțence, de la Iowemed

Specialiștii din cadrul Hera Body Care Constanța au pregătit o serie de oferte de iarnă pentru doamnele și domnișoarele care vor să aibă o siluetă de invidiat în perioada sărbătorilor. Desigur, acestea sunt așteptate și în prima lună a anului pentru curede detoxifiere și reîntinerire corporală și facială.Centrul Hera Body Care din cadrul Iowemed Constanța a pregătit o serie de surprize pentru doamnele și domnișoarele care vor să arate de milioane de sărbători. Pachete de remodelare corporală și facială și pachete de fizioterapie la prețuri reduse și tratamente sau proceduri cadou la pa-chetele medicale achiziționate.„Le invităm pe doamne și domnișoare să uite de frigul de afară și să se lase răsfățate cu cele mai bune tratamente faciale și corporale, valabile până pe 31 decembrie 2014. La orice terapie corporală achiziționată în perioada 22.12.2014 - 31.12.2014, pacientele vor beneficia de o terapie corporală cadou din următoarea listă: cardiobike, cavitație corporală, vacusport, Body Shape, ozonoterapie sau hidro-ozonoterapie Oxicell, ozonomatic capsulă uscată - Nest, gimnastică medicală, capsulă hidro - cromoterapie - Oceana, solar medical Fantasy.Până pe 15 ianuarie 2015, acestea pot beneficia și de 3 ședințe de masaj cu pietre vulcanice, la numai 99 de lei”, a precizat Luiza Oprea, director de marketing al Iowemed.Tratamente de întinerirePentru un ten întinerit și plin de strălucire, specialiștii Hera Body au pregătit pachete speciale cu produse dermato - cosmetice ce au rezultate imediate.„Din gama tratamentelor faciale, avem tratamentul complex Perfect Skin New Face de 10 minute, la care se adaugă o mască/fiolă, plus diater 10 minute, cu o reducere de 30% de la 145 de lei la doar 100 de lei.La capitolul tratamente faciale anti-îmbătrânire avem disponibile Tratamentul Facial Natural beauty, tratament Anti- Age și strălucire sau tratament reechilibrare și purificare (antiacneic): Gama Renlive ce conține produse dermato-cosmetice pe bază de ingrediente active naturale, cu rezultate imediate și de durată, la numai 160 de lei”, a mai spus reprezentantul Iowemed. Aceste tratamente sunt valabile până pe 15 ianuarie 2015.Pentru un ten strălucitor încă din această perioadă, specialiștii mai au pregătit și pachetul „secretul frumuseții”, ce conține 5 ședințe de diatermie, tratament complex de strălucire, regenerare, antirid, demachiere, tonifiere, aplicare diatermie medicală pentru 15 minute și o fiolă de regenerare anti-age la prețul de 260 de lei, valabil până pe 15 ianuarie 2015.Oferte avantajoase la fizioterapieCa în fiecare an, doamnele și domnișoarele se grăbesc, în perioada sărbătorilor de iarnă, să își tonifieze musculatura și să își remodeleze silueta. În acest sens, specialiștii Hera Body au pregătite pachete de 30 de proceduri de fizioterapie, 3 proceduri pe zi, timp de 10 zile, pentru 500 de lei, până pe data de 1 februarie 2015.De altfel, la orice pachet de fizioterapie achiziționat în perioada sărbătorilor, pacientele primesc cadou o terapie în plus pe zi.