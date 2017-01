Rahitismul prematurului, o afecţiune frecventă. Ce este, cum apare şi cum poate fi tratat

Rahitismul prematurului, o afecțiune frecventă. Ce este, cum apare și cum poate fi tratat

Boala metabolică osoasă a prematurului (BMO) este o afecțiune nutrițională, caracterizată prin scăderea conținutului mineral și a densității osoase, secundar aportului inadecvat de calciu și fosfor postnatal.Această afecțiune are o prevalență de 20-30% din totalul prematurilor, 55% dintre prematurii cu greutatea sub 1.000 grame la naștere.Principalul factori de risc, care duce la apariția bolii, este prematuritatea. Majoritatea calciului și fosforului sunt transferate transplacentar, în trimestrul 3 de sarcină. Această situație face ca prematurul să aibă rezerve limitate de calciu și fosfat. Factorii de risc includ și leziunile placentare, furnizarea dificilă a unor cantități suficiente de minerale și vitamine, medicația, dar și imobilizarea prelungită (ventilație asistată prelungită, afecțiuni cerebrale etc.).BMO este cauzată de un aport nutrițional insuficient sau de absorbția deficitară de calciu și fosfat, precum și de aportul insuficient de vitamina D și proteine sau de limitarea activității fizice.„Debutul clinic al BMO are loc la scurt timp după inițierea creșterii ponderale accelerate (6-8 săptămâni) și se poate prelungi, 3-12 luni. În majoritatea cazurilor, BMO evoluează asimptomatic, alteori, pot apărea deformări osoase, fontanelă anterioară mare, deformări posterioare ale cutiei craniene, fracturi (în formele severe) semnalate ca sensibilitate la palparea osului, plâns inexplicabil, mobilitate scăzută a membrului afectat, rahitism radiologic, mătăniile costale, îngroșarea articulațiilor mâinii și gleznei, diminuarea ritmului de creștere etc.”, explică dr. Teodora Bucur, medic primar pediatru, specialist neonatolog, Spitalul Euromaterna Constața.Diagnosticul se stabilește în urma analizelor de laborator, radiologic sau ultrasonografic (metodă neinvazivă de evaluare a densității osoase).Cum se tratează rahitismul prematuruluiTratamentul afecțiunii presupune asigurarea aportului nutrițional. Intervențiile nutriționale precoce scad prevalența și severitatea bolii. Prima opțiune nutritională este alimentarea prematurilor cu lapte matern fortifiat, în condițiile în care mama asigură o cantitate suficientă de lapte muls. Fortifiantul realizează ameliorarea aportului energetic și nutrițional, asigurând și un aport suplimentar de calciu și fosfor.„Fortifierea laptelui matern este recomandată prematurilor sub 1.500 g la naștere, dar și celor cu greutate la naștere mai mare (1.800-2.000 g). Această metodă poate fi utilizată până când prematurul poate fi alimentat exclusiv la sân sau până atinge greutatea de 2-2,2 kg. În lipsa fortifianților de lapte matern, se recomandă alimentarea prematurilor cu lapte matern și administrarea de calciu, fosfor și vitamine per os”, adaugă medicul specialist.Nu se recomandă formulele pe bază de soiaÎn lipsa laptelui matern, se recomandă alimentarea cu formule speciale pentru prematuri, acestea fiind îmbogățite cu calciu și fosfor, astfel încât să compenseze deficitul de absorbție intestinală. Studiile au arătat că mineralizarea osoasă este mult mai bună în cazul prematurilor alimentați cu formula pentru prematuri, comparativ cu prematurii alimentați cu formula standard. De asemenea, nu este recomandată utilizarea formulelor pe bază de soia, acestea limitând absorbția intestinală de calciu și fosfor.„În cazul utilizării de suplimente per os de calciu și fosfor, se recomandă ca acestea să nu fie adăugate în lapte (matern sau formulă), deoarece pot precipita. Tratamentul include administrarea de Vitamina D, zilnic, program de mișcări pasive, zilnice. Inițierea precoce a unui program de mișcări pasive are efect pozitiv asupra ratei de creștere ponderale și mineralizării osoase. Trebuie evitate însă mișcările viguroase și fizioterapia toracică, mișcările excesive putând duce la fracturi; monitorizarea Ca, P și fosfatazei alcaline”, explică specialistul neonatolog. Pentru detalii, apelați numărul de telefon 0241.605.555.