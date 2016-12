Raed Arafat: "Voi demisiona dacă Legea Sănătăţii va fi aprobată"

1

Legea sanatatii

Este singurul lucru bun care functioneaza in sanatate - sistemul de urgenta- si cuiva nu-i convine. Sa speram ca proiectul de lege va putea fi modificat ca forma finala sa fie corecta. Nu au ce cauta privatii in sistemul de urgenta. De cand s-a infiintat SMURD-ul sute de mii de oamnei printre care si eu am donat 2% din impozitul pe salarii, pentru ca stim ca Dl Arafat face un lucru bun.Sper ca dl Arafat sa nu cedeze, sa se lupte pana la capat ca sigur are castig de cauza. Succes Dle Doctor Raed Arafat. Suntem alaturi de dvs.