Raed Arafat, despre doctoratul din România

Raed Arafat, fondator al SMURD, a declarat că doctoratul în domeniul medical a devenit în România "o formalitate, cu o calitate cel mai probabil redusă și fără valoare" și că obligarea celor din sistemul de învățământ universitar medical să dețină acest titlu a creat probleme, scrie Mediafax."Doar prin faptul ca i-am obligat pe toti care fac parte din sistemul de invatamant universitar medical sa detina titlul de doctor sau in cazul asistentilor universitari sa fie cel putin doctoranzi a generat unele probleme a caror recunoastere nu se doreste si am sa dau exemple. In SUA, anul trecut, erau 309 de profesori de medicina de urgenta in universitatile americane, unde doar sase au doctoratul", a spus dr. Arafat, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, desfasurata la Palatul Parlamentului, scrie paginamedicala.ro.