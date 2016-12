Raed Arafat: Dacă nu vrei să faci gardă, nu te angajezi în spitalele de urgență

Ştire online publicată Luni, 08 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cine nu vrea să acopere gărzile suplimentare nu are ce căuta într-un spital de urgență. O spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Fondatorul SMURD a explicat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că garda voluntară nu ar fi o practică sănătoasă într-un loc în care neasigurarea continuității pune în pericol viețile oamenilor.Raed Arafat a declarat că obligativitatea gărzilor în spitale trebuie păstrată. „Altă soluție nu există. Nu te obligă nimeni, dar dacă nu vrei să faci gardă, nu te angajezi în spitalele de urgență”, a precizat șeful DSU.„Spitalul de urgență are ca funcție de bază continuitatea asigurării asistenței medicale inclusiv în afara programului”, a precizat Arafat.În ceea ce privește plata gărzilor, acesta a spus că „e normal să fie o plată adecvată.” „Asta se discută și am înțeles că Ministerul Sănătății are soluții”, a mai spus Arafat.El a dat ca exemplu Spitalul județean de urgență din Bistrița, unde nu există neurochirug de gardă, dar că există la Cluj și la Târgu Mureș. În cazul în care nu s-ar mai asigura garda nici în aceste spitale, atunci o persoană cu probleme de sănătate specifică neurochirurgiei din Bistrița „este condamnată la moarte.”„Medicina nu funcționează pe program de birou. Garda trebuie să aibă continuitate”, a mai spus fondatorul SMURD.În ceea ce privește creșterea plății pentru gărzile medicilor, majorarea urmând să intre în vigoare la 1 octombrie, anunțată de Ministerul Sănătății, Raed Arafat a precizat că „normal că medicii merită mărirea de salariu.”Ministerul Sănătății a anunțat sâmbătă că Guvernul va aloca aproximativ 100 de milioane de lei pentru plata gărzilor suplimentare efectuate de medici începând din octombrie, iar mecanismele găsite pentru alocarea sumelor nu afectează fel prognozele de deficit bugetar.