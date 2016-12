Raed Arafat a fost înlocuit! Cine preia conducerea SMURD

1

LUCRU DOMICILIU

Afacerile sunt viitorul, iar internetul in ziua de azi este folosit in mai toate domeniile. Cred ca a venit momentul sa faci o schimbare in viata ta. Este necesar sa ai -peste 18 ani, - calculator si internet - sa fi serios -sa ai vointa -si multa rabdare. Programul este part-time, 2-3 ore pe zi. Se lucreaza de acasa, nu este necesar experienta. Si vei avea suportul meu permanent., Investeste putin din timpul tau, sa iti asiguri viitorul. Pentru mai multe detalii , trimite-ti mesaj cu textul “info” la email: miha_michelle2002@yahoo.com