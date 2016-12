Raed Arafat a demisionat

2

foarte bine

Foarte bine, functia de la minister era o caciula mult prea mare pt dr. Arafat!!! A creat aceasta structura SMURD care era finantata din bani publici,( DECI S-AU GASIT BANI PUBLICI PT PERFORMANTA )care in mod normal trebuia integrata in structura ambulantei. Dar dr. Arafat, crede ca medicina de urgenta inseamna numai caruțarea pacientului de la locul accidentului la spital, si unitati de primire urgente renovate. Conceptul de medicina de urgenta este mult mai complex, si este in stransa legatura cu medicina primara si cu alte specialitati medicale! Medicina primara, pentru ca medicii de familie trebuie sa degreveze multe ,,cazuri de urgenta,, care nu sunt urgente, si consuma fonduri prin apeluri 112! NU L-AM AUZIT NICIODATA PE DR ARAFAT, SA MILITEZE PENTRU PENALITATI PT PACIENTII CARE NU ISI VAD DE SANATATEA LOR, PRIN VIZITE LA MEDICUL DE FAMILIE SI ANALIZE IN MOD REGULAT! In tarile dezvoltate, vizita la medicul de familie si analizele, sunt componente ce tin de mentinerea starii de asigurat! Referitor la alte discipline medicale, l-am vizitat de 3 ori pe dr. Arafat, in 1996 si 1997, in perioada in care, am introdus in Romania și în Constanta ca premiera nationala, MEDICINA HIPERBARA, aducand o barocamera de ultima generatie la nivel european si mondial HAUX tip STARMED 2200 cu 14 locuri sau echivalent 4 targi! I am explicat ca medicina hiperbara SALVEAZA VIETI ȘI IMBUNATAȚEȘTE CALITATEA VIETII MULTOR BOLNAVI! I-am explicat ca in hemoragiile mari, la care se reuseste o hemostaza,( de exemplu la o ruptura traumatica de splina - operata, cu hemoglobina 4 - 5 )dupa operatie dar si intraoperator, se introduce sange cum stie toatal umea. Dar acel sange transfuzat, nu intra imediat in procesul de transport al oxigenului, ci intr-un interval de 6 - 8 ore, interval critic pt pacient, in care organismul este in hipoxie ( lipsa de oxigen ) si exista sansa ca pacientul sa intre in asa numita insuficienta multipla de organ, ce duce la deces! Argumentul suprem, nu era aceasta teorie medicala, ci faptul ca in marile clinici europene si mondiale exista barocamere in structura spitalelor, ce lucreaza in stransa cooperare cu UNITATILE DE TERAPIE INTENSIVA!!! Deci europenii nu si-au dezvoltat acest sistem, fara un motiv! SPRE SURPRINDEREA MEA, DR. ARAFAT, NU A INTELES IMPORTANTA ACESTUI FAPT, SI IATA, CA LA 6 ANI DISTANTA, MEDICINA HIPERBARA ESTE LA FEL CA CUM 6 ANI, CU O SINGURA BAROCAMERA IN ROMANIA! L-am vizitat, cu ideea principala, contra interesului meu privat, ca prin proiecte europene, ce asigura finantari din bani europeni de pana la 98% sa se introduca nu una, ci 10 barocamere, in principalele centre universitare pentru rezolvarea unor probleme medicale de extrema importanta, cu implicatii n supravietuirea pacientilor! Dupa 3 vizite, mi-am dat seama ca nu pricepe fenomenul medicinei de urgenta pe ansamblul lui si m-am lasat pagubas. In calitatea domniei sale de sef al Comisiei de Medicina de Urgenta din Ministerul sanatatii, i-am adresat o cerere oficiala, pentru dezbaterea oportunitatii introducerii medicinei hiperbare in cadrul spitalelor din Romania, inregistrata sub nr. 5469 / 29.01.2008, într-un final, pentru ca audientele nu au dat roade. Nici macar nu am primit un raspuns scris!!! I-am explicat ca se poate convinge in vizitele sale externe de utilitatea medicinei hiperbare , pentru pacienti cu ulceratii diabetice si pacienti in stari septice cu infectii severe gen flegmoane, fasceitre necrozante , care sunt drame pentru pacienti si familiile lor! Nimic! Este un lucru bun ca si-a dat demisia, pentru ca destul a fost o frana pentru dezvoltarea sistemului medical romanesc, de stat sau privat!